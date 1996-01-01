РосОЭЗ присматривается к Приморью

Во Владивостоке пройдет международная конференция по особым экономическим зонам. Договоренности об этом достигнуты на прошлой неделе между администрацией Приморского края и Агентством по особым экономическим зонам (РосОЭЗ). Об этом ДДГ "ЗР" сообщил глава департамента по международному сотрудничеству и туризму Герман ЗВЕРЕВ.

Мероприятие состоится в рамках проводимого в России в этом году Года Китая, и ожидается участие в конференции большой делегации из южнокитайских провинций, имеющих большой практический опыт по части ОЭЗ. Администрация Приморья, вынашивающая планы создания в Приморье ОЭЗ в районе Находка - Восточный портовой ОЭЗ, надеется привлечь из высокоразвитых китайских провинций инвестиции и технологии, в том числе управленческие. Сроки проведения конференции уточняются.