Венчурную площадку откроют в мае

17-18 мая во Владивостоке в рамках Тихоокеанского экономического конгресса пройдет презентация первой Тихоокеанской венчурной площадки.

Она организуется администрацией Приморского края, Центром научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (ТехноРАТЭС) и Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) при поддержке Министерства образования науки РФ, Федерального Агентства по науке и инновациям (Роснаука), аппарата полпреда Президента РФ в ДВФО и ДВГТУ.

Участники конгрессного блока обсудят проблемы развития инновационной деятельности на Дальнем Востоке, перспективы развития государственно-частного партнерства и отечественной индустрии венчурного предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения современной экономики.

В экспозиции выставки будут представлены малые инновационные компании и инвестиционные проекты, имеющие высокий потенциал развития, ресурсы электронных биржевых и внебиржевых торговых площадок и другое.

Издательская компания "Золотой Рог" является информационным спонсором проекта.