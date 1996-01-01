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Задача для директора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Экстенсивный рост компаний и тенденция по передаче управления от собственников наемным топ-менеджерам усугубляет и без того достаточно острый дефицит управленческих кадров. Однако при поиске топ-менеджеров рекрутеры сталкиваются с серьезной проблемой: собственники бизнеса не всегда готовы ставить перед наемными менеджерами четкие задачи.

"Отсутствие четких задач - это вообще болезнь адаптационного периода. "Топам" действительно не ставят конкретных целей, а потом говорят, что не справился, - говорит Елена РАУД, директор кадрового агентства "Успех". - А отсутствие конкретных задач говорит о том, что сам собственник не имеет четких целей. Консультируя "топов", мы каждому говорим, что в наше время функция целеполагания вошла в цикл менеджмента. Раньше она была над этим циклом, т.е. сначала получил цель, а далее планируешь, организуешь, стимулируешь и контролируешь. Сейчас это ответственность каждого "топа" - получить утверждение под формулировкой цели. Необходимо вникнуть в ситуацию, самостоятельно сформулировать цели, а затем получить подтверждение у руководства, что достижение именно этих целей будет привлекательным для собственника".

По словам Марины ЖЕЛЕЗНЯКОВОЙ, директора компании "АНКОР" во Владивостоке, рекрутерам часто приходится слышать: "Сделай то, не знаю что, только чтобы мы развивались". А что развивать, куда развивать, это не уточняется. Вкладывая инвестиции в топовый состав, работодатель должен четко формулировать задачи, сроки и результат. Топ-менеджер стоит дорого, цена ошибки - не дешевая".

По мнению директора по рекрутменту агентства "Карьера-Форум" Марины ТИМОШЕНКО, если кандидат на должность топ-менеджера - самостоятельная фигура, то детализация ему и не нужна. Дали бы полномочия и ресурсы. "Однако очень часто задача для топ-менеджера действительно звучит очень просто: зарабатывать больше денег, - соглашается с коллегами Марина Тимошенко. - Как правило, она не детализируется и на подфункции не разбивается".

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