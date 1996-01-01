ПМП строит все более крупные танкеры

Состоялась закладка киля первого танкера-суэцмакса Приморского морского пароходства. Корабелы южнокорейской верфи Hyunday Heavy Industries ведут постройку сразу двух судов новой серии для PRISCO. Каждое из них дедвейтом по 166 тысяч с ледовым классом 1А по классификации DNV планируется сдать в эксплуатацию во второй половине этого года.