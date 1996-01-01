High River Gold Mines вложила в рудник "Березитовый" 600 млн рублей

В 2006 году расходы канадской компании High River Gold Mines, Ltd. на строительство рудника "Березитовый" в Амурской области составили более 600 млн руб. Об этом сообщил вице-президент компании Даниел ВАНИН. По словам бизнесмена, High River Gold Mines, Ltd. инвестирует $100 млн в разработку месторождения в Тындинском районе и строительство необходимой инфраструктуры в Сковородинском. Официальный запуск производства запланирован на июль этого года.