Военные увеличили госзаказ "Аскольду" в пять раз

В прошлом году "Аскольд" выиграл тендер на поставку ВМФ запчастей для судовой арматуры. Стабилизировалось экономическое и финансовое положение предприятия. Выросла производительность труда, удалось поднять среднюю зарплату на 31%, основным рабочим - на 40%. Она составила в итоге 7,3 тыс. руб., у работников основного производства - 9,3 тыс. С января этого года на 25% прибавится получка у работников вспомогательных служб, линейных руководителей и мастеров. Поэтапное повышение зарплаты ожидает в течение года и других рабочих и инженерно-технических работников. Таким образом, администрация выполняет все обязательства перед коллективом по колдоговору. За год завод значительно обновил основные фонды: приобрел новое оборудование на 3,5 млн руб. Создан новый участок в металлургическом производстве - пропитки литья спецсоставом вместо бакелитового лака.

В этом году "Аскольд" снова победил в тендере на поставку ВМФ запчастей судовой арматуры в рамках госзаказа-2007, еще раз показав крепкие позиции арсеньевцев в отечественном судостроении. Стоимость госзаказа-2007 в 5 раз превышает этот показатель за прошлый год. Объемы выпуска продукции в целом в этом году вырастут на 24,7%: арсеньевцы должны произвести за год товаров на 250 млн руб.

В 1,5 раза увеличится и производство полиграфического оборудования. Объем заказов для угольщиков, энергетиков и коммунальщиков ДВФО оценивается в 50 млн руб.