Контейнерная реформа

Начала работу компания "ФЕСКО Лайнз Владивосток" - единое предприятие для организации контейнерных перевозок транспортной группы FESCO. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), создание новой компании - часть стратегии Группы по оптимизации управления контейнерными перевозками и обособлению функций коммерческого менеджмента и организации продаж транспортных услуг.

Новая компания обеспечивает полный цикл управления контейнерным бизнесом Транспортной группы FESCO на базе каботажных и внешнеторговых морских линий: от приема заявок от клиентов в местах зарождения грузопотока, заключения договоров на организацию сквозной доставки груза по единому перевозочному документу, мультимодальному коносаменту "ФЕСКО Лайнз Владивосток", с привлечением операторов смежных видов транспорта до финансового и производственного учета и контроля за конечным результатом деятельности. Функции, связанные с непосредственной эксплуатацией флота, включая кадровые, технические, снабженческие вопросы, а также выполнение движенческих операций, передаются в ведение департамента флота ОАО "ДВМП".