Приморский губернатор поддержит авиастроителей "Прогресса"

В администрации Приморского края прошла встреча губернатора Сергея ДАРЬКИНА с председателем Совета директоров Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Виктором СТАРЧЕНКО и генеральным директором Юрием ДЕНИСЕНКО.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе краевой администрации, на встрече детально обсуждались перспективы развития "Прогресса" и ход выполнения порученного арсеньевцам государственного оборонного заказа. Сергей Дарькин выразил особую заинтересованность в решении социальных вопросов на предприятии. Виктор Старченко заверил губернатора, что руководство авиационной компании сейчас решает вопрос о существенном повышении зарплаты рабочим и инженерно-техническому персоналу, которое произойдет в ближайшее время. Кроме того, уже выделены значительные средства на модернизацию медико-санитарной части "Прогресса".

Сергей Дарькин также поручил Виктору Старченко изучить возможность производства авиастроительной компанией 5-местного гражданского самолета с дальностью полета до 2,5 тысячи километров. Напомним, что во время январского визита Президента РФ Владимира Путина во Владивосток Сергей Дарькин докладывал о перспективах производства на заводе "Прогресс" легкомоторной авиации для нужд авиационных училищ страны и Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны. Такая техника уже производится на заводе.