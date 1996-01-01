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Энергетики на вулкане

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Офис Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) в ближайшие дни сменит прописку во Владивостоке на Петропавловск-Камчатский. И. о. генерального директора ОАО "ДВЭУК" назначен Олег ДУБНОВ - исполнительный директор бизнес-единицы №1 РАО "ЕЭС России", председатель совета директоров ОАО "Камчатскэнерго". Штат компании будет насчитывать не более 6 человек.

На Камчатке ДВЭУК призвана решить вопрос стратегии развития камчатской энергосистемы и форсирования газового проекта в рамках решений РАО "ЕЭС России" по переводу на газ местных ТЭЦ, работающих на органическом топливе.

"В РАО "ЕЭС России" хотят в кратчайшие сроки покончить с мазутной зависимостью камчатских электростанций, которая обходится втридорога из-за цены на мазут и географической отдаленности региона", сообщила пресс-служба ОАО "Камчатскэнерго".

Досье

ДВЭУК была создана в 2001 г. для антикризисного управления рядом энергосистем Дальнего Востока - ОАО "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" (оба -Приморский край), ОАО "Сахалинэнерго" (Сахалинская область), ОАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Геотерм" (оба - Камчатская область). С 1 апреля 2006 г. в ходе реформы дальневосточной энергетики ДВЭУК приняла на себя функции единоличного управления ОАО "Хабаровскэнерго" (Хабаровский край) и ОАО "Амурэнерго" (Амурская область).

В конце января РАО заявило, что ДВЭУК прекращает свое функционирование в качестве единоличного исполнительного органа ОАО "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Сахалинэнерго", ОАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Геотерм" с 1 февраля 2007 г.

Прекращение деятельности ДВЭУК предусмотрено проектом реформирования энергосистем Дальнего Востока, который охватывает работающие в параллельном режиме в рамках ОЭС Востока энергосистемы региона - ОАО "Амурэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Дальэнерго" и ОАО "ЛуТЭК", ОАО "Южное Якутскэнерго" (на базе Южной энергозоны ОАО АК "Якутскэнерго"). На базе генерирующих и распредсетевых активов этих компаний были сформированы соответственно ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК). Эти компании приступили к операционной деятельности 1 января 2007 г.

Также в рамках проекта реформирования создано ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), как единый холдинг, владеющий 100% акций ДГК и ДРСК. Операционную деятельность ДЭК начала 1 февраля 2007 г. Менеджерская команда ДВЭУК во главе с гендиректором Виктором МЯСНИК перешла на работу в ДЭК. В. Мясник назначен председателем правления ДЭК.

"ДВЭУК свою миссию на Дальнем Востоке выполнила, - прокомментировал В. Мясник. - Необходимость антикризисного управления на данном этапе исчерпана. Теперь дальневосточная энергетика нуждается в стратегическом развитии. В ближайшем будущем планируется увеличение капитализации и вывод компаний на российские, а в перспективе - и на международные фондовые рынки".

ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго" и ОАО "Геотерм", управлявшиеся ДВЭУК, не участвуют в проекте реформирования ОЭС Дальнего Востока. Как следует из сообщения РАО "ЕЭС России", "в связи с прекращением функционирования управляющей компании энергохолдинг объявит конкурсы на соискание должностей генеральных директоров этих АО-энерго. На них будет возложена реализация мероприятий в рамках Программ развития энергосистем Камчатской и Сахалинской областей. Их разработка и согласование в настоящее время ведутся в РАО".

Что касается плана по переводу камчатских ТЭЦ с мазута на более дешевый газ, то он готовится к реализации. "Уже разработана и в скором времени будет рассмотрена правлением РАО "ЕЭС" стратегия развития энергетики Камчатки. Она предполагает разработку местного газового месторождения, постройку газопровода и перевод камчатских ТЭЦ с мазута на газ", - сообщил член правления РАО Александр ЧИКУНОВ в интервью корпоративной газете, опубликованной на сайте энергохолдинга.

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