НДФЛ пока сохранят, а НДС, возможно, изменят

Возврат прогрессивной шкалы подоходного налога произойдет в России не ранее 2010 года. Об этом заявил министр Минэкономразвития и торговли РФ Герман ГРЕФ, сообщает "Интерфакс".

"Прогрессивная ставка подоходного налога будет введена, это очевидно. Открытым остается вопрос - когда? - заявил чиновник. На его взгляд, это должно произойти не раньше 2010 года. Кроме того, Греф считает возможным снижение НДС до 15% с нынешних 18% с 2009 года. "Задача номер один, которая стоит перед нами, - решение вопросов НДС. Здесь вполне можно будет двигаться по пути снижения ставки НДС и отмены льгот. Думаю, если выйдем на снижение ставки до 15%, то это вполне нормально. Можно это было бы делать с 2009 года и одновременно отменить льготную ставку", - рассудил министр.

При этом он отрицательно отнесся к идее заменить НДС на налог с продаж. "Введение налога с продаж вместо НДС представляется пока неосуществимым. Хорошо, что у нас разрабатываются различные подходы к решению проблемы НДС, но сейчас я полагаю такой переход мало реалистичным", - сказа он, не пояснив почему. "Что касается единого социального налога, то пока, к сожалению, не вижу больших возможностей для оптимизации это ставки. Хотя, наверное, это следовало бы делать. Но возможности в ближайшие годы я не вижу", - отметил Греф.