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Налоговых консультантов тоже будут сажать?
Налоговые консультанты могут быть признаны пособниками незаконной налоговой деятельности и наказаны согласно Уголовному кодексу.
Такие выводы юристы делают из постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ об уголовных наказаниях за налоговые преступления, принятого в канун нового года. Этот документ является разъяснением для остальных судов по применению поправок, внесенных в Уголовный кодекс еще в 2003 г.
В связи с предложенными ВС изменениями не придем ли мы к абсурду, когда исследования налогового консультанта на тему налоговой оптимизации будут считаться криминальным деянием? Как считает директор некоммерческого партнерства "Дальневосточная палата налоговых консультантов" Игорь ТКАЧЕНКО, случиться этого не должно.
По его словам, сама по себе оптимизация налогообложения и предшествующие ей разделение деятельности по функциям, "упрощенка" и другие предусмотренные законодательством способы минимизации налогов сами по себе не могут являться основанием для привлечения налогового консультанта к уголовной ответственности именно потому, что все эти действия не противоречат закону.
Другое дело, если сам клиент занимается незаконной предпринимательской деятельностью - работает через подставных лиц или компании, подделывает документы. В этом случае оказывающий услуги налоговый консультант может быть признан пособником преступления недобросовестного предпринимателя. Но только тогда, если судом будет доказано, что консультант точно знал, какого рода деятельность ведет его клиент, и что его консультация была направлена именно на уклонение от уплаты налогов, а, к примеру, не на предотвращение налоговых правонарушений. То есть, говоря официальным языком, если реализация налогового преступления охватывалась волей и сознанием самого консультанта с вовлечением его в преступный умысел.
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