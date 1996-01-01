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Тебя посадят, а ты не считай

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Такие меры, в частности, предлагаются, как метод борьбы с фирмами-однодневками. Экстремальные планы Федеральной налоговой службы анализирует эксперт - директор ГК "Аудит А" Артем ГАПЕЕВ.

По мнению эксперта, сегодня и без мер, предложенных ФНС, "действующее законодательство подробно и многосторонне рассматривает и квалифицирует налоговые правонарушения и преступления, устанавливая за их совершение меру ответственности", и фирмы-однодневки вполне под него подпадают.

В частности, как пояснил в интервью ИА "ФК-Новости" Артем Гапеев, в главах 15,16,17 и 18 Налогового кодекса РФ (часть первая) детально раскрываются все виды налоговых правонарушений с изложением соответствующих санкций и порядка их применения. Кроме того, вопросам правонарушений и ответственности за них посвящена глава 15 КОАП РФ. Уголовный кодекс РФ в статьях 198, 199, 199.1 и 199.2 устанавливает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов, неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие средств, предназначенных для уплаты налогов или сборов. УК предусматривает наказание как в виде лишения свободы, так и виде денежных штрафов и других ограничений.

Наконец, отметил Артем Гапеев, в контексте проблемы фирм-однодневок в п. 7 постановления Верховного суда РФ от 28 декабря 2006 года "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" определено, кто может быть отнесен к субъектам преступления, а кто может быть привлечен к ответственности как пособник. Подчеркнуто также, что "лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, либо склонившее к его совершению руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) организации-налогоплательщика или иных сотрудников этой организации, а равно содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и т.п., несет ответственность в зависимости от содеянного им как организатор, подстрекатель либо пособник по соответствующей части статьи 33 УК РФ и соответствующей части статьи 199 УК РФ".

Таким образом, утверждает эксперт, так называемые фирмы-однодневки как "очевидный пример налогового правонарушения или даже преступления подробно квалифицированы в вышеуказанных нормативных актах и, на мой взгляд, в дополнительной квалификации не нуждаются".

Проблема, по его мнению, "как всегда, лежит в правоприменительной практике и в общеэкономических аспектах существования финансовой и предпринимательской сферы. Подставные компании, применяемые недобросовестными предпринимателями для целей ухода от налогов и легализации незаконных денежных средств и иных активов, были всегда и везде. Путь решения данной проблемы лежит через реформирование экономики, а не через ужесточение карательных и фискальных мер".

"На мой взгляд, - подчеркнул Артем Гапеев, - проблема находится в сфере компетенции наших финансовых и экономических властей, а не ФНС, в задачи которой входит, прежде всего, эффективное налоговое администрирование".

"Зачем расширять и без того подробное законодательство в сфере налоговых преступлений, если и ныне действующее применяется неэффективно?" -заключил эксперт.

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