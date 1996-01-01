Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский филиал РФФИ вышел на 2-е место по продажам
В 2006 г. филиал Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Приморском крае выручил в результате аукционов 369 млн руб., что почти в 3 раза больше, чем в 2005 г., и стал вторым в России по объему средств, перечисленных в госбюджет после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции, посвященной 15-летию Фонда, заявила руководитель Приморского филиала РФФИ Марина ТРУНОВА.
В прошлом году филиал выставил на продажу 36 пакетов акций приватизируемых предприятий. 14 из них было продано. Те же пакеты акций, на которые не нашлись покупатели, включены в прогнозный план продажи на 2007 г.
Согласно прогнозному плану приватизации федерального имущества, утвержденному Правительством РФ на 2007 г., продаже подлежат госпакеты акций 28 предприятий. Особый интерес, по мнению Марины Труновой, будут представлять 100%-ные пакеты акций 21 предприятия региона. Среди них - Зейское АТП (Амурская область), "Дальвостуглеразведка", Уссурийское предприятие ж/д транспорта (оба - Приморский край), "Магадангеосвязь" (Магаданская область), "Комсомольск-ТИСИЗ" (Хабаровский край), Облученское предприятие по обеспечению топливом (Еврейская АО), ряд проектных организаций. С начала текущего года филиал провел два аукциона, выручив на них 591 млн руб.
Кроме продажи госпакетов акций, с декабря 2006 г. Фонд получил право осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе реализовывать имущество субъектов РФ, муниципальных образований, имущества юридических и физических лиц. В 2007 г.также будет сделан упор на реализацию военного высвобождаемого недвижимого имущества, а также продажу конфискованного и арестованного имущества. Кстати, по продажам арестованного имущества Приморье имеет один из самых высоких показателей в России.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей