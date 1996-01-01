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Приморский филиал РФФИ вышел на 2-е место по продажам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2006 г. филиал Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Приморском крае выручил в результате аукционов 369 млн руб., что почти в 3 раза больше, чем в 2005 г., и стал вторым в России по объему средств, перечисленных в госбюджет после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции, посвященной 15-летию Фонда, заявила руководитель Приморского филиала РФФИ Марина ТРУНОВА.

В прошлом году филиал выставил на продажу 36 пакетов акций приватизируемых предприятий. 14 из них было продано. Те же пакеты акций, на которые не нашлись покупатели, включены в прогнозный план продажи на 2007 г.

Согласно прогнозному плану приватизации федерального имущества, утвержденному Правительством РФ на 2007 г., продаже подлежат госпакеты акций 28 предприятий. Особый интерес, по мнению Марины Труновой, будут представлять 100%-ные пакеты акций 21 предприятия региона. Среди них - Зейское АТП (Амурская область), "Дальвостуглеразведка", Уссурийское предприятие ж/д транспорта (оба - Приморский край), "Магадангеосвязь" (Магаданская область), "Комсомольск-ТИСИЗ" (Хабаровский край), Облученское предприятие по обеспечению топливом (Еврейская АО), ряд проектных организаций. С начала текущего года филиал провел два аукциона, выручив на них 591 млн руб.

Кроме продажи госпакетов акций, с декабря 2006 г. Фонд получил право осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе реализовывать имущество субъектов РФ, муниципальных образований, имущества юридических и физических лиц. В 2007 г.также будет сделан упор на реализацию военного высвобождаемого недвижимого имущества, а также продажу конфискованного и арестованного имущества. Кстати, по продажам арестованного имущества Приморье имеет один из самых высоких показателей в России.

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