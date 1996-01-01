Игорный бизнес изгоняют из железнодорожных "храмов"

Из железнодорожных вокзалов уберут игровые автоматы. Правление ОАО "РЖД" решило, что ведение игорной деятельности на собственных объектах недвижимости для компании неприемлемо.

Как сообщил ДДГ "ЗР" пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВЖД Александр АРТАМОНОВ, арендаторам, использующим недвижимое имущество ОАО "РЖД" для размещения объектов игорного дела, предложено изменить вид деятельности на более социально полезный и востребованный. В противном случае по истечении срока действия договоров отношения с такими арендаторами будут прекращены. Кроме этого ОАО "РЖД" провело разъяснительную работу с арендаторами, реализующими медицинскую, фармацевтическую и иную продукцию, о необходимости неукоснительного соблюдения отечественного законодательства в области лицензирования и сертификации.