Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорный бизнес изгоняют из железнодорожных "храмов"
Из железнодорожных вокзалов уберут игровые автоматы. Правление ОАО "РЖД" решило, что ведение игорной деятельности на собственных объектах недвижимости для компании неприемлемо.
Как сообщил ДДГ "ЗР" пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВЖД Александр АРТАМОНОВ, арендаторам, использующим недвижимое имущество ОАО "РЖД" для размещения объектов игорного дела, предложено изменить вид деятельности на более социально полезный и востребованный. В противном случае по истечении срока действия договоров отношения с такими арендаторами будут прекращены. Кроме этого ОАО "РЖД" провело разъяснительную работу с арендаторами, реализующими медицинскую, фармацевтическую и иную продукцию, о необходимости неукоснительного соблюдения отечественного законодательства в области лицензирования и сертификации.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?