ИК "Золотой Рог" отметили премией "Дальневосточное гостеприимство - 2006"

В субботу, 10 февраля, состоялось награждение лауреатов первой региональной премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006". В отеле "Хенде" собрались рестораторы и отельеры Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, представители властей, поставщики и контролирующие органы отрасли, СМИ.

Особенно приятно отметить, что первая региональная премия "Дальневосточное гостеприимство - 2006" в номинации "За популяризацию кулинарного искусства" вручена Издательской компании "Золотой Рог". Организаторы премии - Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров, ресторанное агентство "Анонс".