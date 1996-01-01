Без бумажки и собачью будку не построишь

- К частному дому владелец пристроил сарай. Нужно ли будет документировать этот факт при продаже участка? Можно ли пристраивать веранды, возводить второй этаж, будку для собаки в пределах участка и т.д.? Зачем вообще это документировать, если это моя частная собственность?

- Возведение на собственном земельном участке строений без соответствующих разрешений является нарушением действующего законодательства. Согласно ст. 222 Гражданского кодекса РФ, подобные строения являются самовольными постройками. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности и не вправе распоряжаться постройкой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. В соответствии с п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ для признания права собственности на самовольную постройку необходимо обращаться в суд.

Для надстройки дополнительного этажа требуется разрешение соответствующих органов. Что касается строительства будки, то она является временной постройкой. Это подразумевает то, что ее можно будет без проблем снести в любой момент.