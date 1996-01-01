Наши подвалы не продаются!

- С 1989 г. арендуем подвал в 12-подъездном доме (в каждом подъезде есть подвал). Все это время платили аренду муниципалитету. Сейчас жильцы дома организовали ТСЖ и требуют, чтобы арендную плату платили им, при этом администрация города также на этом настаивает. Кому все-таки нужно платить и можно ли выкупить этот подвал?

- Согласно ст. 608 Гражданского кодекса РФ, право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Таким образом, арендную плату нужно вносить титульному владельцу, т.е. тому, кто это право зарегистрировал. Согласно ст. 290 Гражданского кодекса РФ, собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома (к которым относятся и подвалы), при этом собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности. Таким образом, выкупить подвал нельзя, так же как и сдавать его в аренду.