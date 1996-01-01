Дисквалифицированных руководителей занесут в "черный список"

Главный информационно-аналитический центр МВД России и Информационные центры МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации с 1 апреля 2007 г. будут вести Реестр дисквалифицированных лиц, формируемый на основании поступивших из судов вступивших в силу постановлений (решений) о дисквалификации. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством.