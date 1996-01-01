Челноки из глубинки недовольны "наездом" на китайцев

"Челноки" Кавалеровского района Приморского края на новый закон о розничных рынках, запрещающий иностранцам с 1 апреля торговать на рынках, отреагировали негативно. Дело в том, что товар большинство челноков закупает не только в Китае, но и на крупнейшем в крае уссурийском китайском рынке. В отделе потребительского рынка и услуг райадминистрации сообщили, что для контроля за реализацией новых законодательных актов в сфере торговли создана межведомственная комиссия.