Министру транспорта представили "Южный Приморский терминал"

Министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН посетил Владивостокский морской торговый порт в ходе деловой поездки в Приморский край, сообщает пресс-служба порта.

Министр сообщил, что в Минтрансе разрабатывается бюджетный план развития отрасли на 2008-2010 годы и формируется программа "Модернизация транспортной системы России на 2011-2020 годы". Средства из федерального бюджета будут выделяться под конкретные проекты. ОАО "ВМТП" подобный проект уже предложен - это транспортно-логистический комплекс "Южный Приморский терминал".