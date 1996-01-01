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"САТ" перевезли за год почти 150 тысяч пассажиров
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Авиакомпания "Сахалинские Авиатрассы" подвела итоги производственной деятельности за 2006 год.
РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на "Avia.ru" сообщает, что авиакомпания добилась роста основных производственно-экономических показателей по сравнению с 2005 годом. За 2006 год самолеты авиакомпании "САТ" совершили 5 147 рейсов, из них 1 334 рейса по международным маршрутам, 2 715 рейсов на внутренних линиях и 1 098 рейсов на внутриобластных линиях; перевезено 149 040 пассажиров, что на 33,6%, больше, чем за 2005 год.
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