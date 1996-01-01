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"Владивосток Авиа" хорошо полетала
Авиакомпания "Владивосток Авиа" подвела итоги своей деятельности в 2006 году. Несмотря на непростую картину состояния российского авиационного рынка, авиакомпания добилась роста всех основных финансово-экономических и производственных показателей по сравнению с 2005 годом, сообщили в службе по связям с общественностью ОАО.
Увеличение количества перевезенных пассажиров на собственных воздушных судах за отчетный период составило 8,8%, а рост пассажирооборота - 13,2%. Отправки пассажиров из аэропорта "Владивосток" возросли на 4%. Количество перевезенных грузов возросло на 10,4%. Эксплуатационный пассажирооборот увеличился на 13,2%, и составил 2 млрд 98 млн пассажирокилометров. По предварительным оперативным данным уровень доходов компании в 2006 году вырос на 22%, а чистая прибыль увеличилась в два раза.
В 2006 году авиакомпанией открыто девять новых рейсов: Владивосток - Пекин, Владивосток - Китакюсю, Южно-Сахалинск - Далянь, Екатеринбург -Тяньцзинь, Москва - Стамбул, Москва - Сочи, Петропавловск-Камчатский - Осака, Южно-Сахалинск - Манила, Владивосток - Сеул - Бангкок.
В декабре 2006 года завершена реконструкция аэровокзала внутренних авиалиний аэропорта "Владивосток".
Другими приоритетными направлениями деятельности авиакомпании являются модернизация воздушного парка. "Владивосток Авиа" является пока единственным в России и мире эксплуатантом новых российских средне-дальнемагистральных самолетов Ту-204-300. На сегодня в парке авиакомпании четыре таких лайнера.
Следующий логичный этап обновления парка авиакомпании - приобретение в лизинг самолетов А-320. Поступление первого воздушного судна этого типа ожидается в ближайшее время; эти самолеты постепенно заменят на маршрутах менее экономичные Ту-154. Новые лайнеры авиакомпания "Владивосток Авиа" планирует в основном использовать на перспективных зарубежных маршрутах: Владивосток - Сеул - Бангкок, Владивосток - Петропавловск-Камчатский - Анкоридж - Сиэтл.
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