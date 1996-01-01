Акции "Золотого звена" продали во второй раз

Фонд имущества Приморского края продал со второй попытки свою долю (2,72% акций) в железнодорожной перевозочной компании "Золотое звено".

Акционерами ОАО "Золотое звено" являются ОАО "РЖД", ряд крупных компаний Приморья и частные лица. Сумма кредиторской задолженности компании на 1 июля 2006 года составляла 13,863 млн рублей.

Несмотря на немалые долги, инвесторы проявляют интерес к "Золотому звену". Так, победитель первого аукциона по продаже краевого пакета акций компании, состоявшегося в октябре 2006 года, предложил за 17,65 тыс. акций 10,252 млн руб. Причем стартовая цена лота была в десятки раз меньше - всего 880 тыс. руб. Однако итоги аукциона пришлось отменить, поскольку покупатель не смог в положенный срок выплатить необходимую сумму. Ценные бумаги вновь выставили на продажу на тех же условиях, и 2,72% акций ОАО "Золотое звено" достались некоему физическому лицу.