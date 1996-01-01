Восточный нефтепровод строится ударно

В течение 2007 года ОАО "АК "Транснефть" будет вести строительство семи нефтеперекачивающих станций (НПС) в составе трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). По три НПС будут расположены на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия), одна - в Амурской области. Резервуарный парк предусмотрен на трех станциях: ГНПС "Тайшет" (общей емкостью 260 тыс. кубометров), НПС №10 (260 тыс. кубометров) и НПС "Сковородино" (310 тыс. кубометров).