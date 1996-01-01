Куда направить конец

Редакция ДДГ "ЗР" получила отклик на интервью консультанта отдела электроэнергетики администрации Приморского края Владимира СИМОНЕНКА о нефтегазовых перспективах региона, опубликованное в номере от 16 января.

Своим мнением о проекте спецморнефтепорта в бухте Козьмина делится начальник отдела проектов департамента безопасности и качества ОАО "Приморское морское пароходство" капитан Виктор ВЕРЕМЕЕНКО:

- Традиционные требования к портам - защищённость от воздействия преобладающих ветров и волнения, отсутствие значительных течений, обеспечение удобного и безопасного подхода судов, благоприятная ледовая обстановка, возможность оборудования подъездных путей, отсутствие сложностей с развитием инфраструктуры и т. п. Но когда речь идет об использовании крупнотоннажных танкеров, закрытость акватории отнюдь не положительный фактор.

Порт должен иметь не только акваторию, достаточную для безопасного маневрирования судов при подходе к причалу и отходе от него, но и возможность скорейшего выхода в открытое море в случае резкого ухудшения погодных условий и во всех других случаях.

Бухта Козьмина таким условиям отвечает полностью. К тому же она в зимнее время практически не замерзает, что позволит обходиться без ледокольного обеспечения проводки судов в порт и маневрирования в порту и существенно снизит риск возникновения аварийных ситуаций.

Что касается других мест, в которых якобы возможно размещение терминала, о которых упоминает Владимир Симоненок, все они имеют ряд существенных недостатков.

В Амурском заливе акватория, пригодная для плавания крупнотоннажных судов, весьма ограничена. Плюс ко всему наличие дрейфующего льда существенно затруднит эксплуатацию терминала в зимнее время. Залив Ольга в основном мелководен, и для размещения терминала пригодна только его внешняя часть, которая также подвержена воздействию волнения.

Залив Владимира имеет узкий вход, достаточно опасный для прохода крупнотоннажных судов, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Закрытость залива способствует образованию ледового покрова значительной толщины, что значительно затруднит работу терминала.

Акватория залива Стрелок, а точнее, его восточная бухта, в той или иной мере подходит для размещения нефтепорта, но вряд ли это возможно хотя бы в связи с планами Министерства обороны о передислокации войсковых частей из Владивостока в ходе подготовки к саммиту АТЭС.

Еще один важный фактор в пользу бухты Козьмина - использование береговых технических средств контроля. Система управления движением судов (СУДС) на акватории залива Находка, в том числе и в бухте Козьмина, не имеет равных на Дальнем Востоке. ОАО "Норфес" имеет огромный опыт в обеспечении эффективной работы подобных систем, позволяющих контролировать движение и маневрирование судов, а также регулировать судопоток, чтобы полностью исключить возможность навигационных аварий. К тому же бухта Козьмина находится близко к районам с развитой энергетической системой, транспортными узлами и ремонтной базой.

Поскольку экспертиза ТЭО приближается к финальной стадии, хотелось бы, чтобы эксперты уделили больше внимания не географическому положению нового порта, а тому месту, которое он займёт в экономической структуре края.

Насколько он будет безопасен для морской и воздушной среды, для населения, ведь нефть из Восточной Сибири изобилует сероводородами, поэтому, учитывая близость населенных пунктов, в порту должна быть система утилизации газов, образующихся при перекачке нефти. И, конечно же, нам, как перевозчику, очень хотелось бы, чтобы из Козьмино шла на экспорт не только сырая нефть, но и нефтепродукты".