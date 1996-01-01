"Компания года и Менеджер года - 2006": Принять участие может каждый

Неделю назад был дан старт третьей краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2006" (см. ДДГ "ЗР" №7). Главная особенность Премии - открытый состав участников - осталась прежней. Как и в прошлом году, в ней могут принять участие все без исключения компании и менеджеры, работающие на территории Приморского края.

Многим компаниям и менеджерам не нужно будет подавать какие-либо заявления и уведомления о своем участии: сегодня они и так находятся в числе потенциальных обладателей Премии. Проблема лишь в том, что информация об их достижениях может быть весьма ограничена. К сожалению, прозрачность приморского бизнеса по-прежнему оставляет желать лучшего: руководство многих компаний подчас не хочет разглашать даже самую позитивную информацию о своей деятельности.

Между тем главный критерий определения обладателей Премии остался прежним - итоги деятельности компаний и менеджеров в минувшем году. На самом первом этапе в основе их отбора и включения в шорт-лист, который затем будет направлен на голосование членам Экспертного совета, будут лежать чисто формальные показатели - данные финансовой отчетности компаний за 2005 г. и 9 месяцев 2006 г. Для их сопоставления будут использоваться базы данных Рейтингового агентства "Золотой Рог", которые на сегодняшний день являются одними из самых обширных в Приморском крае.

Впрочем, даже наши базы данных, созданные за пять лет издания аналитического сборника "100 крупнейших компаний Дальнего Востока", не позволяют проанализировать финансовую отчетность всех без исключения компаний Приморского края. Заполнить этот пробел можно одним способом. Если сотрудники того или иного предприятия считают, что либо их компания в целом, либо их руководитель достойны получить звание "Компания года" или "Менеджер года", они должны предоставить в оргкомитет Премии пакет документов.

В номинации "Компания года в Приморском крае - 2006" необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006 г. (копия подлежащей сдачи в налоговые органы), краткую информацию о компании и сопроводительное письмо, гарантирующее достоверность предоставленных данных. В номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2006" необходимо предоставить тот же самый пакет документов плюс резюме номинанта.

После проверки достоверности предоставленной информации и ее оценки с помощью методик, получивших всеобщее признание благодаря аналитическому сборнику "100 крупнейших компаний Дальнего Востока", компания или менеджер имеют все шансы попасть в шорт-лист Премии (о том, каким образом будет производиться этот отбор, - в следующих номерах "ЗР").

Впрочем, необходимо понимать, что формирование шорт-листа - это лишь первый этап Премии. Попадание в него не только ничего не гарантирует, но и предоставляет весьма условное преимущество перед другими компаниями. Это лишь общий ориентир, и не более того. Дело в том, что до самого последнего момента список участников Премии останется открытым. Эксперты смогут назвать любую компанию или менеджера, достойных, по их мнению, стать финалистом, а затем и обладателем Премии.

Направить пакет документов курьером или по почте необходимо по адресу: 690600, г.Владивосток, пр-т "Красного знамени", 10, редакция Дальневосточной деловой газеты "Золотой Рог". Подробности - по тел. (4232) 45-03-94.