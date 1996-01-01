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Оборудование made in Magadan

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Промприборы для россыпных месторождений золота с торговой маркой Магаданский механический завод (ММЗ) известны далеко за пределами Дальнего Востока. Благодаря усилиям службы маркетинга, которая ведет постоянный анализ рынка, организует действенные рекламные компании, более 60% продукции завода уходит за пределы Магаданской области.

В прошлом году продукция предприятия была отправлена в Киргизию и Таджикистан. Семь промывочно-обогатительных приборов для разработки россыпных месторождений золото- и платиносодержащих песков (промприборов) были изготовлены по заказам золотодобытчиков из Иркутской области, Якутии, Красноярского края, Корякского автономного округа. В разные времена завод поставлял свое оборудование в Китай, Монголию, Вьетнам, Конго, Танзанию. Широкая география поставок - свидетельство высокой конкурентоспособности оборудования, производимого на ММЗ, выдерживать которую колымским производителям весьма не просто. Доставка только одной тонны металла с материка в Магадан обходится в 6 тыс. руб. Транспортировка оборудования заказчику тоже обходится в копеечку: порядка 30% цены - это транспортные расходы.

"В конце 90-х завод оказался практически на грани банкротства, - рассказывает генеральный директор ОАО "Магаданский механический завод" Мурат ГАЛОЕВ. - Это было отражением общих тенденций, рыночные отношения резко отрицательно сказались на работе магаданских предприятий. Плюс к этому в области началось падение золотодобычи на россыпных месторождениях. С приходом в 1998 г. на должность генерального директора ЩЕГОЛЕВА Ивана Сергеевича была разработана комплексная программа по улучшению деятельности завода. Были разработаны и поставлены на серийное производство универсальные промывочные приборы, которые обеспечивают эффективность при разработке россыпей с разным содержанием золота. Удалось ликвидировать задолженность по зарплате в течение года, реструктурировать долги по налогам. Сегодня мы работаем стабильно, по итогам прошлого года налога на прибыль заплатили более 3 млн руб. Темп роста объемов производства по сравнению с предыдущим годом составил 17%.Только за прошлый год мы произвели 15 приборов для промывки золота типа ГГМ-3 (в общей сложности завод произвел 150 приборов этого вида)."

Досье

ОАО "Магаданский механический завод" предлагает золотопромышленникам широкий выбор приборов для россыпных месторождений золота, насосные установки, ассортимент запчастей к горношахтному и горнобуровому оборудованию, тракторам, экскаваторам, автомобилям и дорожной технике. Заводом освоено производство двух принципиально разных видов промприборов: с производительностью от 30 до 75 куб. м/ч, от 10 до 100 куб. м/ч. По желанию заказчика возможна поставка приборов любой комплектности. Завод выпускает широкий ассортимент запасных частей к бульдозерам на базе тракторов фирм "Катерпиллар" (Д9H, Д10N), "Камацу" (Д355, Д375), "Фиат-Аллис"(41B), Т-130, Т-170, Т-500, экскаваторам, водяным и грунтовым насосам, горнобуровому и горно-шахтному оборудованию.

В этом году завод отметит 70-летний юбилей, и можно смело говорить, что его история - это зеркало взлетов и падений золотодобывающей отрасли региона. Да, собственно, и самой Магаданской области с его "Севлагом" - по архивным документам в 1939 году на заводе работали порядка 1000 заключенных.

В разные времена на ММЗ ремонтировали суда и строили собственные автобусы, производили не только горное оборудование, но и запчасти к самой разной технике, задействованной на золотых приисках. Сегодня здесь освоили производство весьма актуальной продукции - труб в пенополиуретановой изоляции в гидрозащитной оболочке для подземной бесканальной прокладки, которые крайне необходимы территории для ремонта теплосетей.

Досье

Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции по сравнению с традиционными материалами позволяют снизить тепловые потери в 2-2,5 раза, увеличить срок службы теплопроводов до 30 лет, в 1,5 раза снизить себестоимость капитального ремонта, в 10 раз сократить годовые затраты на эксплуатацию сетей.

Основными заказчиками новой продукции ММЗ выступают администрации области, муниципальных образований, г. Магадана. В 2005 году завод произвел более 16 км труб, в прошлом - около 8 км. "Мы можем производить гораздо больше, - говорит генеральный директор ММЗ, - и потребность в подобной продукции есть, теплосети в области и городе крайне изношены. Думаю, что, потратившись на новое производство - инвестиции составили порядка 15 млн рублей, которые мы взяли в кредит, сделали экономически правильный шаг".

По большому счету Магаданский механический завод - для отдаленной северной территории предприятие уникальное по своим возможностям. Он располагает собственным металлургическим производством - литейным и кузнечным цехами, мощным токарным парком. Имеет свою кислородную станцию, где в том числе производится кислород для медицинских целей. Не намерено предприятие расставаться и с собственным автопарком. По словам Мурата Галоева, столь обширное производственное хозяйство, с одной стороны, конечно, увеличивает себестоимость продукции, но с другой - что особенно важно в условиях оторванности от материка - обеспечивает универсальные возможности и независимость.

Отчасти "социалистический" подход здесь и к кадрам. На заводе поддерживают многолетние традиции - поощряют лучших работников ценными подарками, грамотами, не забывают ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе. "Это моя жизнь, это люди, с которыми я начинал и проработал на заводе 29 лет, - говорит генеральный директор Мурат Галоев. - Я благодарен им за то, что они не ушли в тяжелые времена, что сейчас с отдачей работают над реализацией наших новых планов". Кадровая проблема - одна из самых острых для предприятия. Численность населения в области пока продолжает падать, молодежь, естественно, выбирает компании, где сразу начинают платить высокую зарплату. Сегодня на заводе работает чуть больше 200 человек, а его производственные мощности загружены только на 35%.

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