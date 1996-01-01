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Взрывной бизнес
ОАО "Научно-производственный комплекс "Колымавзрывпром" в свое время создавалось как инвестиционный проект Особой экономической зоны. Скорее как предприятие вспомогательное, входящее в инфраструктуру золотодобывающей отрасли. Рыночные перспективы его не были четко обозначены, да и сделать это в конце прошлого столетия было практически невозможно. Тем более что завод должен был освоить и предложить недропользователям новый вид взрывчатых веществ - эмульсионные.
Сегодня "Колымавзрывпром" - прибыльное предприятие и надежный налогоплательщик. Круг потребителей его продукции - золотодобывающие предприятия Магаданской области и соседних районов Якутии. Значительная часть взрывчатых веществ завода поставляется для ОАО "Колымская угольная компания". Пройден самый сложный этап - колымским производителям удалось завоевать свою нишу.
"Как известно, взрывники - народ консервативный, - говорит генеральный директор "Колымавзрывпрома" Анатолий ЗОРКО, - они привыкают к одному виду взрывчатки, и необходимо время, чтоб переориентировать их на что-то другое. Наше взрывчатое вещество необычно даже по внешнему виду. На первом этапе не обошлось без административного ресурса. Совместно с областной администрацией было принято решение о прикреплении нас к основному потребителю - Колымской угольной компании. Потом, когда мы завершили испытания, настройку оборудования и стали стабильно работать, сформировался имидж нашей продукции, стало значительно проще выходить с ней к потребителям. Магаданская область хоть и обширна по территории, но профессионалы между собой общаются тесно, обмениваются мнениями. Вешать рекламные плакаты "Взрываем - все" нам не пришлось, наша продукция передается из рук в руки".
Сегодня, по прошествии пяти лет с момента начала работы предприятия, можно говорить, что решение о строительстве собственного завода взрывчатых веществ на Колыме было правильным. Несмотря на то, что рынок насыщен продукцией производителей из других регионов, магаданцы заняли свою определенную нишу, которая позволяет заводу работать прибыльно и расширять круг потребителей. Отличие эмульсионных взрывчатых веществ в том, что они используются главным образом в обводненных условиях и при этом дают ряд преимуществ.
"В определенной степени наличие собственного завода - это безопасность золотодобывающей отрасли, которая составляет основу экономики области. В случае невозможности доставки взрывчатого вещества его можно произвести на месте, - рассказывает Анатолий Николаевич. - По стоимости наша продукция на уровне или даже дешевле завозной. Но плюс в том, что наличие производства взрывчатых веществ на месте позволяет не создавать большие запасы, связанные с сезонными завозами, и соответственно не отвлекать денежные средства на создание этих запасов".
Расфасовка, типоразмеры патронов могут быть разными - оборудование предприятия позволяет удовлетворить потребности недропользователей области, которые зависят от горно-геологических условий ведения взрывных работ. Это тоже несомненное преимущество собственного производства.
Еще один плюс называет Анатолий Зорко: если тротилсодержащие взрывчатые вещества требуют определённых мер предосторожности при доставке в область, то составляющие эмульсионных взрывчатых веществ при перевозке любым видом транспорта безопасны. Эмульсионные взрывчатые вещества не чувствительны к удару и трению, поэтому в случае "отказа" при производстве взрывных работ допускается разборка породы с исключением непосредственного воздействия ковша на патрон боевика. Взрывы, произведенные с помощью эмульсионной взрывчатки, несут меньший экологический вред природе и здоровью взрывников.
Однако, несмотря на положительные характеристики, продвижение новых взрывчатых веществ на рынок было связано с большими трудностями, в том числе с дефолтом, который страна пережила в конце 90-х годов, реформой армии. Так, накопившиеся запасы тротила "Росвооружение" не стало уничтожать. Были построены технологические линии на ряде предприятий, которые позволили переработать боевой заряд для использования в мирных целях. Это произошло как раз в момент запуска "Колымавзрывпрома", когда и портфель заказа не был сформирован, и цена продукции не была сориентирована на спрос и предложение. Чтобы работать прибыльно, заводу необходимо было набрать заказов хотя бы на 1200 тонн в год. Такой объем мог обеспечить конкурентоспособность цены колымской взрывчатки. Но на заводе знают: все течет и все меняется - изменяются цены, появляется новый спрос. Главное - быть к этим рыночным изменениям готовыми.
Проектная мощность завода порядка 3 тыс. тонн эмульсионных взрывчатых веществ. Пока что "Колымавзрывпром" выпускает в год только 1,5 тонны.
Как говорит генеральный директор завода, сегодня предприятие не планирует резкого роста производства из-за отсутствия крупных потребителей. Программа 2007 года сформирована по факту потребления 2006 года, на эти объемы уже заключены договоры. Дальнейшее увеличение производства будет связано с расширением партнерских отношений с ЗАО "Полиметалл". В прошлом году на карьере предприятия "Серебро Магадан", принадлежащего ЗАО "Полиметалл", с хорошим качеством было взорвано порядка 60 тонн. В 2007-м завод должен поставить этому предприятию порядка 240 тонн.
В числе ближайших перспектив, которые могут серьезно расширить производство на "Колымавзрывпроме", - начало отработки Наталкинского месторождения золота. Для объема работ, которые там планируются, мощностей существующего завода может оказаться недостаточно. Тогда придется расширять производство. И это был бы самый желанный вариант и для предприятия, и для Магаданской области.
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