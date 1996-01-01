"Надежная поставка" Колымы

Одним из самых значимых событий прошлого года для КАЗа стало получение статуса Good Delivery ("Надежная поставка") на производимое на заводе серебро. Этот статус не только свидетельствует о признании высочайшего качества, но и открывает двери для продукции предприятия на международные рынки драгоценных металлов. В 2004г. подобный сертификат был получен на золотые мерные слитки Колымского аффинажного завода.

Завод подал заявку на получение статуса Good Delivery по серебру сразу же, как только достиг производственных параметров, отвечающих объективным требованиям Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (ЛБМА). "Претендент должен иметь значительную величину собственного капитала, незапятнанную репутацию и многолетнюю историю производства, - рассказывает ген. директор ОАО "КАЗ" Владислав ФЕОКТИСТОВ. - С технической стороны мы должны были продемонстрировать стабильность производства слитков, соответствующих требованиям международных стандартов, свои возможности проводить точный анализ металла. То есть технология, объем и стабильное качество - это те три позиции, которые являются основополагающими при допуске к последнему этапу - тестированию. Тестирование - это анализ 24-х проб, поступивших из Лондона. На опробование дается 10 дней.

Заявка колымчан была удовлетворена с первого раза, и это неудивительно. Создавая производство, здесь изначально ориентировались на современные технологии и высококачественное оборудование. Специалисты заводской лаборатории - это профессионалы с многолетним стажем, пришедшие на производство с Карамкенского ГОКа.

Получение столь высокого статуса для аффинажного предприятия - это вопрос не столько престижа, сколько экономического благополучия. Без подобного сертификата продать драгоценный металл можно только со значительным дисконтом, что невыгодно ни добывающим компаниям - клиентам завода, ни самому предприятию. Сегодня производимые на КАЗе слитки золота и серебра покупают около 20 коммерческих банков, среди которых Сбербанк, Импэксбанк, Росбанк, Внешторгбанк, "Никойл", "Авангард", Экспобанк, "Возрождение", Стандарт-Банк, Далькомбанк.

В мае этого года исполнится 10 лет со дня образования завода. Он был построен всего за восемь месяцев, и нынешний золотодобычный сезон стал для него уже девятым. За это время объем переработанных драгметаллов вырос в 100 раз.

Колымский аффинажный работает в Особой экономической зоне. Это дает ему некоторые налоговые льготы. Однако он действует в рыночной среде, где вопросы дальнейшего развития напрямую связаны с эффективностью производства. По итогам 2006 г. производительность труда одного человека на предприятии составила 1757 кг драгметалла, или 853 тыс. руб. в год, тогда как в начале работы завода на сотрудника приходилось 40 кг переработанного металла.

Сразу после запуска "золотого " цеха здесь стали строить линию по аффинажу серебра. И сделали это вовремя - в последние пару лет в Магаданской области резко поменялась структура добычи драгметалла: сократилась добыча золота, зато активно растет добыча серебра, и потенциал роста велик. КАЗ готов к новому раскладу. В 2006 г. здесь увеличили переработку серебра на 52 т (общий объем аффинажа серебра - более 300 т). В силу объективных причин объем переработки золота снизился на 5,5 т (общий аффинаж - 20 т). Остановила добычу Омолонская ГГК, снижены объемы у Омсукчанской ГГК, у ряда предприятий, занимающихся россыпной добычей.

Сегодня услугами КАЗа пользуются и горнодобывающие предприятия Якутии, Чукотки. Однако возможности предприятия, которые позволяют перерабатывать 50-55 т золота и 450-470 т серебра в год, используются пока далеко не в полной мере. Несмотря на это, завод ведет модернизацию двух главных технологических линий по производству золота и серебра, готовясь к тому, что в ближайшие годы производство драгметаллов в регионе увеличится. В Магаданской области на полную мощность должен заработать рудник им. Матроса (Наталкинское месторождение золота, лицензия на разработку принадлежит ЗАО "Полюс"). В Чукотском АО через год начнется добыча на месторождении "Купол" (Чукотская ГГК). В эти же сроки заработает рудник на месторождении "Каральвеем".

Чтобы привлечь таких крупных клиентов, необходимо внедрять новые технологии, позволяющие обеспечить конкурентоспособность завода, оптимальное соотношение цены и качества. То же самое можно сказать и об увеличении переработки серебра. Сегодня ЗАО "Полиметалл", основной производитель этого металла в области и крупнейший в России, лишь часть добываемого металла перерабатывает в регионе.

При этом на КАЗе понимают, что нельзя ставить экономику предприятия в зависимость от одного-двух крупных заказчиков, поэтому активно занимаются маркетингом, налаживают контакты с предприятиями из соседних регионов и планируют создание новых производств. Совместно с ОАО "Сусуманский ГОК (Сусуманзолото)" создано предприятие, которое будет перерабатывать концентраты и шлаки, в дальнейшем планируется переработка других промпродуктов. Весьма актуален вопрос организации ювелирного производства, а также производства сусального золота. Как рассуждает Владислав Феоктистов, если в последние годы практически в разы увеличивается использование золота на производство ювелирных изделий, значит, спрос на украшения есть, им нужно воспользоваться. То же самое и с сусальным золотом. Сейчас в России бум строительства храмов, и если упустить год-два, то можно потерять эту нишу. Сегодня Колымский аффинажный завод ищет инвестора для реализации этого проекта.