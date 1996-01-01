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ОАО "Полиметалл": укрепляем позиции на Дальнем Востоке
ОАО "Полиметалл" - одна из ведущих российских горнодобывающих компаний. Компания занимает первое место в России по объемам производства серебра, является 5-м крупнейшим производителем серебра в мире. Действующие объекты компании являются одними из ведущих месторождений России.
Компания имеет богатый и успешный опыт работы в ведущих традиционных золото-и серебродобывающих регионах России от Урала до Крайнего Севера со сложными климатическими условиями. При этом сразу два региона Дальневосточного округа являются стратегическими для компании - Хабаровский край и Магаданская область.
В Магаданской области дочерние предприятия ОАО "Полиметалл" - ЗАО "Серебро Территории" и ЗАО "Серебро Магадана" - разрабатывают месторождения "Дукат" и "Лунное". На месторождении "Дукат" сегодня ведутся активные работы по увеличению производственной мощности подземного рудника. Началась реализация проекта по увеличению производственной мощности Омсукчанской золотоизвлекательной фабрики. На месторождении "Лунное" начато строительство подземного рудника. Новый проект ЗАО "Серебро Территории" в Магаданской области - отработка месторождения "Арылах" (спутник месторождения "Лунное"). Приступить к горным работам на "Арылахе" планируется в I квартале 2007 года.
Восполнение и прирост минерально-сырьевой базы - залог дальнейшего развития компании. Над решением этой задачи в Магаданской области работает специализированное дочернее предприятие ОАО "Полиметалл" - ООО "Дукатское геологоразведочное предприятие". Осенью 2006 года были получены лицензии на два потенциально перспективных участка - "Дукатское рудное поле" и "Дукатская перспективная площадь". В случае выявления на этих объектах рентабельных запасов серебра и золота они смогут рассматриваться в качестве дополнительной минерально-сырьевой базы для действующего ГМК на месторождении "Дукат".
В Хабаровском крае ОАО "Полиметалл" представляет дочернее предприятие - ОАО "Охотская горно-геологическая компания", главным активом которого является месторождение "Хаканджинское". Согласно данным Союза золотопромышленников РФ, в 2005 г. в крае произведено 18,2 тонны золота, 20% общего объема добычи обеспечило "Хаканджинское". В настоящее время ведутся работы по дальнейшему наращиванию производственной мощности фабрики. Также в настоящее время прорабатывается проектное и инвестиционное решение по освоению месторождения "Юрьевское", которое является спутником "Хаканджинского". Планируется, что переработка руды "Юрьевского" будет осуществляться на обогатительной фабрике Хаканджинского ГМК.
Над расширением МСБ в крае работает дочернее предприятие ОАО "Полиметалл" - ЗАО "Георазведка". В настоящее время ведется геологическое изучение Аркинской и Хакаринской лицензионных площадей. В дальнейшем компания также планирует получение новых лицензий на потенциально перспективные участки недропользования в Охотском районе.
Стратегической задачей ОАО "Полиметалл" сегодня является формирование второго поколения активов. В рамках этой стратегии летом 2006 года компания приобрела лицензию на разработку Албазинского золоторудного месторождения в Хабаровском крае. Компания рассматривает Албазино в качестве потенциального самостоятельного объекта - для освоения месторождения "с нуля" планируется построить горно-рудное производство.
ОАО "Полиметалл" ведет активную социальную политику в регионах присутствия, которая предполагает реализацию крупных инвестиционных программ совместно с местными органами власти, оперативную помощь жизненно важным хозяйственным объектам, а также поддержку коренных народов.
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