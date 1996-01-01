Творческие порывы должны быть оправданы экономически

Практика распространения интересов успешного бизнеса на новые непрофильные направления - не редкость. Но у каждой компании на это свои причины и свой путь.

Поделиться своим опытом мы попросили генерального директора видеостудии "Портфолио" Светлану Дронину, которая имеет практический опыт работы в этой области и не понаслышке знает, как добиться успеха на, казалось бы, занятом рынке.

Досье Видеостудия "Портфолио" образована в феврале 2006 г. За год работы выпустила 50 ярких и стильных одноименных тележурналов о наиболее успешных явлениях в мире моды и услуг. В декабре 2006 г. запущена новая программа "Рецепты красоты", а тележурнал "Портфолио" удостоен звания "Лучший телепроект года".

Модельное агентство Fast Model, ставшее структурным подразделением видеостудии "Портфолио", образовано во Владивостоке в 1996 г. Имеет серьезные контракты с международными агентствами в Токио, Пекине, Сеуле и других мегаполисах АТР. Располагает наиболее полной базой данных для рекламного рынка Приморья. Более 70 профессиональных моделей агентства работают на мировых подиумах, являются лицами рекламных кампаний Sisley, Pier Carden, Avon и др., украшают обложки азиатских L'Officiel, Fashion и Vogue. С 2002 г. при агентстве работает студия по подготовке моделей.

- Светлана Владимировна, появлению "Портфолио" предшествовал другой успешный бизнес-проект, ставший частью нового, - модельное агентство. Как вам удалось в непростых условиях отечественного рынка, несмотря на обилие проблем и предрассудков, сделать его рентабельным и вывести на высокий профессиональный уровень?

- В любом бизнесе главное - сформировать эффективную структуру управления и собрать команду единомышленников. И неважно, чем ты занимаешься - производством, консалтингом или подготовкой моделей. Все подчиняется общим законам и принципам.

- Судя по трем дипломам о высшем образовании, вы предпочитаете первый путь?

- Получая необходимые знания по какой-либо специальности, я реализовывала их на практике параллельно с учебой и к моменту окончания вуза четко понимала, чего мне еще недостает. В итоге весь этот багаж знаний действительно оказался очень востребованным в бизнесе.

- Вернемся к агентству. Тот факт, что ваши девушки востребованы на азиатском модельном рынке, обусловлен географическим положением Владивостока?

- Мы работаем и с западными компаниями: весной к нам вновь приезжают скауты европейских модельных агентств. Но азиатский рынок сегодня самый перспективный в мире: и в плане самореализации, и с экономической точки зрения. В то же время, географическая близость края к странам АТР позволяет мне быть уверенной в иностранных партнерах. Мы активно сотрудничаем, и я знаю, что среди них нет компаний с сомнительной репутацией. Прежде чем модель подпишет контракт с зарубежным агентством, должен быть заключен контракт между агентствами. Только в этом случае можно избежать возможных проблем.

- Чем было вызвано распространение ваших бизнес-интересов на другой сегмент рынка: получением дополнительного источника прибыли?

- Не только. Любой бизнес нуждается в расширении. В производстве телевизионной рекламы мы видели хорошие перспективы роста. Тем более что к этому времени нами был накоплен необходимый опыт, имелось четкое представление о том, каким должен быть новый рекламный продукт. А модельное агентство вполне логично вошло в структуру видеостудии, поскольку представляет собой отличную базу для производства телевизионной рекламы. И сегодня Fast Model и "Портфолио" объединяет единый административный ресурс.

- Погружаясь в новый бизнес, чего испытывали больше: сомнений или уверенности?

- Не было ни капли сомнений. Я могу долго идти к принятию решения, взвешивая плюсы и минусы, но если уж на что-то решилась, меня не остановить: цель вижу, препятствий нет, в себя верю! Тем более что этому предшествовала серьезная подготовительная работа: проанализирована ситуация на рынке, определена целевая аудитория клиентов и собрана команда профессионалов. Кроме того, если ты уже имеешь успешный опыт управления каким-либо бизнесом, то перенести его в другую сферу деятельности не так уж сложно.

- И вас нисколько не смущало, что рекламный рынок Владивостока был уже поделен, что, в отличие от телеканалов, вы не имели собственного носителя?

- Нет, поскольку мы предложили совершенно новый стандарт программы и качественно другие рекламные ролики. И первой нашей победой стало заключение годового договора на одном из самых рейтинговых информационных каналов Приморья.

- И в чем особенность вашего подхода к рекламе?

- Мы относимся к ней как к искусству. Поэтому у нас есть штатные единицы, которых нет на местных телеканалах и в других видеостудиях. Например, режиссер-постановщик видеокадра. Это позволяет нам работать над такими деталями, на которые конкуренты вовсе не обращают внимания. И результат того стоит. Согласитесь, если изготовлением продукта занимается один человек - он же и автор текста, и постановщик кадра, и режиссер, - все получится на троечку. И только если за каждый участок работы отвечает узкий специалист, можно рассчитывать на получение шедевра.

Другой наш козырь - высококлассное профессиональное оборудование, аналогов которому нет в Приморье. Специалисты, которые с ним работают, прошли обучение в Москве. Видеокамеры разной степени чувствительности решают любые задачи, фокусируя внимание то на ведущем, то на окружающих его предметах, подчеркивая мельчайшие нюансы обивки мебели, фактуры одежды или огранки камня. Более того, в декабре мы пополнили свою техническую базу. Одно из наиболее ценных приобретений - антибликовые линзы, без которых не обойтись при съемке витрин с парфюмерией и косметикой.

- Что важнее для успешной работы студии: кадры, оборудование, технологии или что-то другое?

- Нет ничего второстепенного. Результат нашей работы обеспечивается тем, что над рекламным продуктом работает команда профессионалов, использующая уникальное видеооборудование и строго соблюдающая технологию производства.

- С момента запуска проекта прошел год. Вы довольны результатом?

- Да, видеостудия активно развивается: возникают новые проекты, у тележурнала появился "звездный" ведущий - Василий КУЙБАР: fashion-лицо России, эталон стиля и моды. Его образ привнес новую стилистику и идеально вписался в концепцию программы. Что особенно приятно, он очень высоко оценил уровень технического оснащения и работы команды "Портфолио" (и это сказалось на финансовой стороне вопроса при заключении контракта).

Успешная работа "Портфолио" в течение года дала нам много идей, которые мы сейчас реализуем. Поэтому ждите нас на канале "ОТВ-Прим" с новыми программами.

- "Портфолио" для вас - средство самореализации или бизнес?

- Конечно, бизнес. Каждый творческий шаг просчитан и оправдан с экономической точки зрения.

- А как считаете, женщине в бизнесе можно обойтись без мужской поддержки?

- Женщине вообще без мужского плеча не обойтись: ни в бизнесе, ни в жизни в целом. Что касается меня, то я открывала видеостудию на деньги, заработанные модельным агентством. А когда в декабре понадобилось новое капиталовложение в техническую базу, помог муж. Но не просто так. Я внятно объяснила цель и предоставила бизнес-план.

- И как муж относится к тому, чем вы занимаетесь?

- Он мной гордится. За его плечами - серьезный бизнес, и он прекрасно понимает, что значит выйти на уже поделенный рынок и добиться успеха. Я, в свою очередь, очень благодарна ему за всемерную поддержку.

- Ваши пожелания команде "Портфолио" накануне дня рождения компании?

- Жить и работать не так, как получается, а так, как надо. Не просто выдавать в эфир красивую картинку, а столь же красиво и изящно работать с клиентом на каждом этапе: чтобы он с порога, с первого телефонного звонка понимал, что имеет дело с профессионалами. Особенность нашего бизнеса в том, что мы сначала продаем свой продукт, а потом уже его производим, и очень важно, чтобы нам верили. Тем более что видеостудия еще не достигла своего "потолка". Мы четко представляем "Портфолио" 2012 года и готовы к реализации самых смелых планов.