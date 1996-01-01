Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Творческие порывы должны быть оправданы экономически
Практика распространения интересов успешного бизнеса на новые непрофильные направления - не редкость. Но у каждой компании на это свои причины и свой путь.
Поделиться своим опытом мы попросили генерального директора видеостудии "Портфолио" Светлану Дронину, которая имеет практический опыт работы в этой области и не понаслышке знает, как добиться успеха на, казалось бы, занятом рынке.
ДосьеВидеостудия "Портфолио" образована в феврале 2006 г. За год работы выпустила 50 ярких и стильных одноименных тележурналов о наиболее успешных явлениях в мире моды и услуг. В декабре 2006 г. запущена новая программа "Рецепты красоты", а тележурнал "Портфолио" удостоен звания "Лучший телепроект года".
Модельное агентство Fast Model, ставшее структурным подразделением видеостудии "Портфолио", образовано во Владивостоке в 1996 г. Имеет серьезные контракты с международными агентствами в Токио, Пекине, Сеуле и других мегаполисах АТР. Располагает наиболее полной базой данных для рекламного рынка Приморья. Более 70 профессиональных моделей агентства работают на мировых подиумах, являются лицами рекламных кампаний Sisley, Pier Carden, Avon и др., украшают обложки азиатских L'Officiel, Fashion и Vogue. С 2002 г. при агентстве работает студия по подготовке моделей.
- Светлана Владимировна, появлению "Портфолио" предшествовал другой успешный бизнес-проект, ставший частью нового, - модельное агентство. Как вам удалось в непростых условиях отечественного рынка, несмотря на обилие проблем и предрассудков, сделать его рентабельным и вывести на высокий профессиональный уровень?
- В любом бизнесе главное - сформировать эффективную структуру управления и собрать команду единомышленников. И неважно, чем ты занимаешься - производством, консалтингом или подготовкой моделей. Все подчиняется общим законам и принципам.
- Судя по трем дипломам о высшем образовании, вы предпочитаете первый путь?
- Получая необходимые знания по какой-либо специальности, я реализовывала их на практике параллельно с учебой и к моменту окончания вуза четко понимала, чего мне еще недостает. В итоге весь этот багаж знаний действительно оказался очень востребованным в бизнесе.
- Вернемся к агентству. Тот факт, что ваши девушки востребованы на азиатском модельном рынке, обусловлен географическим положением Владивостока?
- Мы работаем и с западными компаниями: весной к нам вновь приезжают скауты европейских модельных агентств. Но азиатский рынок сегодня самый перспективный в мире: и в плане самореализации, и с экономической точки зрения. В то же время, географическая близость края к странам АТР позволяет мне быть уверенной в иностранных партнерах. Мы активно сотрудничаем, и я знаю, что среди них нет компаний с сомнительной репутацией. Прежде чем модель подпишет контракт с зарубежным агентством, должен быть заключен контракт между агентствами. Только в этом случае можно избежать возможных проблем.
- Чем было вызвано распространение ваших бизнес-интересов на другой сегмент рынка: получением дополнительного источника прибыли?
- Не только. Любой бизнес нуждается в расширении. В производстве телевизионной рекламы мы видели хорошие перспективы роста. Тем более что к этому времени нами был накоплен необходимый опыт, имелось четкое представление о том, каким должен быть новый рекламный продукт. А модельное агентство вполне логично вошло в структуру видеостудии, поскольку представляет собой отличную базу для производства телевизионной рекламы. И сегодня Fast Model и "Портфолио" объединяет единый административный ресурс.
- Погружаясь в новый бизнес, чего испытывали больше: сомнений или уверенности?
- Не было ни капли сомнений. Я могу долго идти к принятию решения, взвешивая плюсы и минусы, но если уж на что-то решилась, меня не остановить: цель вижу, препятствий нет, в себя верю! Тем более что этому предшествовала серьезная подготовительная работа: проанализирована ситуация на рынке, определена целевая аудитория клиентов и собрана команда профессионалов. Кроме того, если ты уже имеешь успешный опыт управления каким-либо бизнесом, то перенести его в другую сферу деятельности не так уж сложно.
- И вас нисколько не смущало, что рекламный рынок Владивостока был уже поделен, что, в отличие от телеканалов, вы не имели собственного носителя?
- Нет, поскольку мы предложили совершенно новый стандарт программы и качественно другие рекламные ролики. И первой нашей победой стало заключение годового договора на одном из самых рейтинговых информационных каналов Приморья.
- И в чем особенность вашего подхода к рекламе?
- Мы относимся к ней как к искусству. Поэтому у нас есть штатные единицы, которых нет на местных телеканалах и в других видеостудиях. Например, режиссер-постановщик видеокадра. Это позволяет нам работать над такими деталями, на которые конкуренты вовсе не обращают внимания. И результат того стоит. Согласитесь, если изготовлением продукта занимается один человек - он же и автор текста, и постановщик кадра, и режиссер, - все получится на троечку. И только если за каждый участок работы отвечает узкий специалист, можно рассчитывать на получение шедевра.
Другой наш козырь - высококлассное профессиональное оборудование, аналогов которому нет в Приморье. Специалисты, которые с ним работают, прошли обучение в Москве. Видеокамеры разной степени чувствительности решают любые задачи, фокусируя внимание то на ведущем, то на окружающих его предметах, подчеркивая мельчайшие нюансы обивки мебели, фактуры одежды или огранки камня. Более того, в декабре мы пополнили свою техническую базу. Одно из наиболее ценных приобретений - антибликовые линзы, без которых не обойтись при съемке витрин с парфюмерией и косметикой.
- Что важнее для успешной работы студии: кадры, оборудование, технологии или что-то другое?
- Нет ничего второстепенного. Результат нашей работы обеспечивается тем, что над рекламным продуктом работает команда профессионалов, использующая уникальное видеооборудование и строго соблюдающая технологию производства.
- С момента запуска проекта прошел год. Вы довольны результатом?
- Да, видеостудия активно развивается: возникают новые проекты, у тележурнала появился "звездный" ведущий - Василий КУЙБАР: fashion-лицо России, эталон стиля и моды. Его образ привнес новую стилистику и идеально вписался в концепцию программы. Что особенно приятно, он очень высоко оценил уровень технического оснащения и работы команды "Портфолио" (и это сказалось на финансовой стороне вопроса при заключении контракта).
Успешная работа "Портфолио" в течение года дала нам много идей, которые мы сейчас реализуем. Поэтому ждите нас на канале "ОТВ-Прим" с новыми программами.
- "Портфолио" для вас - средство самореализации или бизнес?
- Конечно, бизнес. Каждый творческий шаг просчитан и оправдан с экономической точки зрения.
- А как считаете, женщине в бизнесе можно обойтись без мужской поддержки?
- Женщине вообще без мужского плеча не обойтись: ни в бизнесе, ни в жизни в целом. Что касается меня, то я открывала видеостудию на деньги, заработанные модельным агентством. А когда в декабре понадобилось новое капиталовложение в техническую базу, помог муж. Но не просто так. Я внятно объяснила цель и предоставила бизнес-план.
- И как муж относится к тому, чем вы занимаетесь?
- Он мной гордится. За его плечами - серьезный бизнес, и он прекрасно понимает, что значит выйти на уже поделенный рынок и добиться успеха. Я, в свою очередь, очень благодарна ему за всемерную поддержку.
- Ваши пожелания команде "Портфолио" накануне дня рождения компании?
- Жить и работать не так, как получается, а так, как надо. Не просто выдавать в эфир красивую картинку, а столь же красиво и изящно работать с клиентом на каждом этапе: чтобы он с порога, с первого телефонного звонка понимал, что имеет дело с профессионалами. Особенность нашего бизнеса в том, что мы сначала продаем свой продукт, а потом уже его производим, и очень важно, чтобы нам верили. Тем более что видеостудия еще не достигла своего "потолка". Мы четко представляем "Портфолио" 2012 года и готовы к реализации самых смелых планов.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Путин раскрыл важный личный секрет