Выбор ограничен - менять географию или законодательство?

Российский Север - это две трети территории страны с экстремальным климатом, огромными пространствами при почти полном отсутствии круглогодично действующей транспортной сети. Именно это создает одну из главных трудностей северного завоза, когда за короткий срок надо успеть завезти за тысячи километров годовой, а порой и больший запас топлива, продовольствия и других жизненно важных грузов.

Но специфика северного завоза этим не ограничивается. Она обусловлена практически полным отсутствием конкурентного рынка потребительских товаров и топливно-энергетических ресурсов, ограниченным кругом потребителей и относительно длинным сроком оборачиваемости финансовых средств. Все эти факторы характерны для Республики Саха (Якутия), чья экономика страдает от повышенных затрат на производство и жизнеобеспечение населения. В этой связи наличие рынка государственных закупок имеет здесь особое значение.

Задача эффективного размещения заказа для удовлетворения потребностей государства в поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для республики - одна из важнейших. Поставки в населенные пункты с особыми условиями завоза требуют от органов государственной власти планомерной работы и повышения ответственности. Вместе с тем, с 1 января 2006 года в силу вступил Федеральный закон №94-ФЗ (от 21.07.05) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", определяющий новые процедуры и правила размещения государственного заказа. И первые же шаги по организации государственных закупок в рамках этого закона показали, что нужна дальнейшая нормативная регламентация порядка взаимодействия и организации процедуры размещения заказа, особенно связанных с заказами для обеспечения нужд регионов, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям.

Под обеспечением государственных нужд, как известно, подразумеваются действия по закупке и доставке топлива, продукции производственно-технического назначения и продовольствия для нужд муниципальных образований и учреждений бюджетной сферы за счет централизованных (аккумулированных) средств. При этом функции по обеспечению указанных нужд возлагались на один из органов исполнительной власти республики и подведомственные ему предприятия. Это позволяло значительно снизить транспортные затраты на перевозки и закупочную стоимость завозимых ресурсов. Кроме этого заметно сокращались сроки хранения грузов у производителей, в местах перевалки и доставки до конечного потребителя, изъятия оборотных средств из обращения, что вело к снижению затрат на использование кредитных средств.

Существовавшая до введения нового закона схема обеспечения нужд бюджетной сферы и муниципальных образований в товарах и топливе позволяла избегать негативных последствий этой деятельности. Вступивший же в действие федеральный закон не учитывает все особенности обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях северного завоза. Более того, отдельные положения закона имеют особую опасность, т.к. влекут нарушение целостности и дробление заказа, разрушение сложившегося механизма обеспечения нужд республики и трансформации системы завоза в целом.

В этой ситуации даже перспективная транспортная доступность республики, подразумевающая строительство к 2010 году железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск, автомобильных дорог "Колыма", "Вилюй" и "Амга", полностью не снимет этой проблемы. В частности, федеральным законом определено, что при размещении заказов на поставки одноименных товаров путем проведения совместных торгов "государственный или муниципальный контракт с победителем или победителями совместных торгов заключается каждым заказчиком, для которого размещение заказа путем проведения торгов осуществлялось уполномоченным органом".

В целях жизнеобеспечения регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками функционирования основных транспортных сетей необходимо внести в данный федеральный закон изменения и дополнения, учитывающие специфику завоза в северные территории РФ и содействующие сохранению прежнего механизма государственной поддержки. Они должны быть учтены путем включения в указанный закон дополнительной главы "Особенности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".

Внесение этих изменений позволит уполномоченному органу государственной власти заключать единый контракт на поставку продукции как для государственных, так и для муниципальных нужд, облегчит отслеживание исполнения такого контракта и ускорит доставку продукции конечному получателю. А в случае непредвиденных ситуаций при доставке продукции позволит увеличить объем поставляемых товаров, работ и услуг в рамках заключенного контракта более чем на 5%.

Кроме того, изменения дадут возможность своевременно и оперативно решать возникшие проблемы через подведомственные уполномоченному органу предприятия, являющиеся единственными поставщиками услуг и работ по переработке, хранению и доставке, избежать негативных последствий при поставке продукции для нужд жизнеобеспечения регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.