Созидательный потенциал Ротари

Эмблема этой международной организации, объединяющей почти 200 стран мира, - зубчатое колесо, символизирующее движение вперед. Идея - бескорыстное служение общественным интересам. В Россию она пришла 17 лет назад, уже в "зрелом", 85-летнем возрасте. Но до сих пор окружена противоречивыми слухами: одни усматривают в ней масонство, другие убеждены, что стать ее членом может только очень состоятельный человек, третьи вообще считают, что для того, чтобы помогать людям, не нужно создавать общественные организации.

О том, что представляет собой Ротари-движение в Приморье и какие проблемы решает, рассказывает помощник губернатора ротарианского округа 5010 по клубам Приморья, ротарианец с 10-летним стажем Константин ПЕРЕДРИЙ.

Досье Ротари Интернэшнл - всемирная организация влиятельных представителей руководящей, финансовой и деловой элиты, научных и культурных сфер различных стран мира, пропагандирующих и воплощающих в жизнь созидательное предпринимательство, - образована в 1905 г. в США. Это единственная общественная организация, имеющая представительство при ООН. Первый Ротари-клуб насчитывал 12 человек. Сегодня 1 200 000 ротарианцев входят в 32 000 клубов почти в 200 странах мира. Ротарианцами были: КЕННЕДИ, МАНН, ПАВАРОТТИ, ЭЙНШТЕЙН, ВИЛЬСОН, ЦВЕЙГ и др. В России движение существует с 1990 г. и насчитывает 88 клубов. Дальневосточные клубы входят в ротарианский округ 5010, объединяющий помимо нашего региона Урал, Сибирь, Юкон (Канада) и Аляску (США). За время работы Ротари в российской части округа 5010 на благотворительные цели были собраны и направлены $52 млн. В Приморье действуют 5 клубов: 3 во Владивостоке, по одному в Находке и Уссурийске.

- Константин, давайте начнем с того, каким был ваш путь в Ротари?

- В 1996 году я стал участвовать в различных проектах клуба "Владивосток-Эко", а с февраля 1997-го стал ротарианцем. К этому меня подтолкнуло и желание воплощать идеи Ротари на местном уровне, и расширение личных контактов и деловых связей. Причем в полной мере масштаб Ротари я ощутил только 5 лет спустя, когда посетил первую ротарианскую конференцию российской части округа в Барнауле. К этому времени уже 2 года существовал новый клуб "Владивосток-Центр", третьим президентом которого я и был избран (правила Ротари подразумевают ежегодную смену руководства). В рамках этой конференции проводилась обязательная традиционная учеба президентов-преемников. Там-то я и осознал те возможности, что предоставляет Ротари для служения обществу. И убедился в том, что принадлежность к этому движению помогает решать в том числе и деловые вопросы: в любом городе мира ротарианец ротарианцу всегда окажет всемерную помощь.

Кстати, два года тому назад я познакомился в Южно-Сахалинске с ротарианцем из Канады Кэном ПЕНДЭРГАСТОМ, работающим в одном из проектов на сахалинском шельфе. До приезда в Россию он состоял в Ротари 20 лет, но настоящим подвижником этого движения стал в нашей стране, влившись в ряды южно-сахалинского (очень активного) клуба.

- Что, на ваш взгляд, принесло Ротари в Россию?

- С одной стороны, ничего экстраординарного. Еще до революции у нас были свои мамонтовы и морозовы, третьяковы и демидовы. В советское время все мы активно участвовали в жизни общественных организаций: пионерской, комсомольской, партийной. Но они были идеологизированными. А Ротари дало нам готовую форму, лишенную идеологии, открытую всем культурам, расам и мировоззрениям, организацию вне религии и вне политики. Ее структура, управленческие принципы создавались на протяжении столетия. Ежегодно в сферу управления вовлекаются все новые люди, что позволяет проявлять лидерские качества каждому члену клуба. А это тот потенциал, который помогает и в жизни, и бизнесе.

- Чем конкретно занимаются ротарианцы?

- Помощь социально не защищенным слоям общества: престарелым, инвалидам, сиротам, включающая не только материальную поддержку и медицинское обслуживание, но и организацию досуга. Мероприятия по благоустройству города, экологические проекты, многочисленные программы по обмену: культурному, профессиональному, молодежному.

- Во Владивостоке работают сразу три Ротари-клуба?

- И этого очень мало! В Лос-Анджелесе, например, около 160 клубов, объединенных четырьмя округами. И это на один город! В то время как на российской территории нашего округа 5010, раскинувшейся от Дальнего Востока до Урала, работает всего 38 клубов.

Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы количество ротари-объединений на Дальнем Востоке, и во Владивостоке - в частности, росло. Чем больше их будет, тем больше возникнет связей, идей и проектов, которые они смогут реализовать.

- Зачем организовывать новые клубы, если можно просто увеличить количество членов?

- Не могу с вами согласиться. Во-первых, в Ротари существует классификационный принцип членства, предполагающий наличие в клубе одного представителя от каждой области человеческой деятельности. Это обеспечивает истинный срез города, одновременно исключая диктат интересов какой-либо группы лиц. И отчасти накладывает ограничения на число членов клуба.

Во-вторых, клуб - это объединение не просто единомышленников, но еще и приятных друг другу людей. И если в нем будет не 50, а, допустим, 150 человек, то мне лично будет сложно уделять внимание всем участникам. При этом клубная система не подразумевает закрытости от общества. Деятельность всех ротарианских клубов прозрачна и открыта. Мы зарегистрированы как общественные организации, действуем на основании Устава и Внутреннего регламента.

- "Служение обществу превыше себя" - девиз вашего движения. А какое место в жизни ротарианца занимают семья, бизнес?

- Они, безусловно, находятся на первом плане. Ведь только имея надежный тыл в повседневной жизни, можно думать о высоком, о помощи ближнему. Тем не менее Ротари - очень важная часть нашей жизни. Клубные встречи проходят еженедельно, и их обязательная часть занимает строго один час, в течение которого мы координируем свою деятельность. Это не мешает нам общаться по истечении этого часа, тем более что мы испытываем действительную потребность в этом. Собственно реализация проектов, конечно, отнимает гораздо больше времени.

- Какие конкретные проекты были реализованы в Приморье Ротари-клубами?

- Их очень много, назову лишь некоторые. В частности, клуб "Владивосток-Центр" получил гранты на приобретение уникального медицинского оборудования для краевого центра коррекции слуха и речи и краевого центра профилактики остеопороза. В течение 6 лет наш клуб совместно со специалистами Дальневосточного окружного медицинского центра участвует в медицинском образовательном проекте для населения "Ярмарки здоровья", целью которого является пропаганда здорового образа жизни. Причем, если раньше для клуба это был городской проект, то сегодня - краевой: специалисты выезжают на автобусе с ротарианской символикой, купленном на средства российско-корейского ротарианского гранта, по всему Приморскому краю, где проводятся гуманитарные акции "Ярмарки здоровья". Данный проект, начавшись на Аляске, распространился через Дальний Восток по всей России и является сегодня одним из самых востребованных, в котором принимают участие 15 российских Ротари-клубов.

- Как определяется возможность помощи тому или иному человеку или учреждению?

- Сразу подчеркну: наши проекты в основном решают проблемы не отдельных персон, а целых групп людей. Притом, что Ротари-клубы вынуждены латать дыры, решая некоторые проблемы за государство, смысл нашей деятельности не в том, чтобы брать на себя функции социальных учреждений. Мы решаем вопросы, которые принесут пользу не одному человеку, но целой группе людей. Сегодня тремя клубами Владивостока работаем над проектом "Чистая вода" по оснащению фильтрационными установками некоторых социальных учреждений Владивостока. В брошенном военном городке в с. Кремово под Раздольным построили водопровод для целой группы переселенцев из Средней Азии. Участвуем в совместном проекте с южнокорейскими клубами по приобретению сельхозтехники для корейской общины в Уссурийском районе (помните старую истину: хочешь угостить человека - дай ему рыбу, хочешь накормить его - подари удочку?)?

Хотя, конечно, у нас есть проекты, направленные на конкретных людей: помощь одаренным детям, зарубежные стажировки для педагогов, врачей и других специалистов, которые, получив новые ценные знания, будут работать на благо наших земляков.

Но возможности Ротари-клубов, в том числе и финансовые, не безграничны. Поэтому значительная часть проектов реализуется по встречным грантам. Кстати, те $52 млн, что освоены ротарианцами с момента начала движения в России, на 9/10 - зарубежные средства. Сегодня же баланс выравнивается, и российские клубы уже не ходят с протянутой рукой, а активно участвуют в международных проектах, в том числе осуществляемых за рубежом.

- Так ли важно становиться ротарианцем, занимаясь созидательным предпринимательством?

- Для того чтобы участвовать в наших проектах, не обязательно становиться членом клуба. Мы предлагаем бизнесу соучастие. И, поверьте, никогда не приписываем себе чужих заслуг. Механизм работы Ротари позволяет умножать собранные средства в среднем в 5 раз! То есть каждые $100, которые вы готовы потратить на благотворительность, превратятся в $500, каждая $1000 - в $5000.

При этом мы, конечно, заинтересованы, чтобы ряды ротарианцев пополнялись. За границей, кстати, принадлежность к Ротари-движению является гарантом порядочности в бизнесе и повседневной жизни. Быть ротарианцем действительно престижно. Человека же с запятнанной репутацией не примут ни в один из клубов, невзирая на его финансовые возможности. Поэтому мнение о том, что ротарианцами становятся только богатые люди, ошибочно. Далеко не каждый обеспеченный человек может быть принят в клуб.

- И все-таки, финансовые возможности кандидатов в ротарианцы имеют значение?

- Они не являются определяющими. Членом Ротари-клуба можно стать только по рекомендации ротарианца. А формы содействия клубу различны. И могут выражаться и во вложении интеллектуального потенциала, и даже в физической помощи. (Ротари-клуб г. Находка, например, ежегодно вовлекает до 5000 горожан на очистку от мусора знаменитых сопок Сестра и Брат.)

Человек, желающий стать ротарианцем, должен чувствовать в себе потребность служить общественным интересам и разделять ценности Ротари, читай, общечеловеческие. Кроме того, он должен быть профессионалом в своей сфере деятельности. И, конечно, среди непременных требований - честность и порядочность.

Членство в Ротари требует гражданской зрелости и умения отдавать, не ожидая ничего взамен. Изменить свое сознание, приняв на себя социальную ответственность за происходящее вокруг, непросто. Но, осознав это, вы с удовольствием расходуете свой интеллектуальный потенциал, время и финансовые средства на то, чтобы сделать этот мир лучше. Как бы банально это ни звучало.

Подробная информация о Ротари на сайтах:

Официальный сайт Rotary International, журнал Rotarian http://www.rotary.org

Официальный сайт Ротари-округа 5010 в России http://www.rotarian.org.ru

Официальный сайт Ротари-округа 5010 http://www.rotary5010.org