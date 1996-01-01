Справедливая цена?

В конце 2006 года контроль над проектом "Сахалин-2" перешел от иностранцев к "Газпрому". Shell, Mitsui и Mitsubishi уступили газовому монополисту 50% и одну акцию Sakhalin Energy за $7,45 млрд. Каждый из акционеров уменьшил свою долю в проекте на 50% при пропорциональном распределении суммы выплаты. Незадолго до этого на встрече с региональными журналистами руководители "Газпрома" подтвердили планы компании по увеличению добычи и экспорта газа, а также объяснили, почему российским потребителям следует ждать повышения цен на газ.

Досье Цены на газ, отпускаемый "Газпромом" российским потребителям, ежегодно устанавливает Федеральная служба по тарифам. Газовые тарифы дифференцируются по ценовым поясам. До 2005 г. их было 7, сейчас 13. В 2005 г. оптовые цены на газ возросли в среднем на 23%, и средняя цена реализации газпромовского газа (без НДС) составила 1041,1 руб за тыс. куб. м. В 2006 г. оптовые цены на газ выросли на 11%. Минимальная оптовая цена на газ для населения и коммерческих потребителей составила 677 руб. за тыс. куб. м, максимальная - 920 и 1304 руб. за тысячу куб. м соответственно. Средняя оптовая цена при этом равнялась 1130 руб. за тыс. куб. м. В 2007 г. цены увеличатся на 15%.

"Решение о повышение цен на газ принимает не "Газпром", но, безусловно, мы его лоббировали", - признались газовщики. В конце ноября Правительство РФ утвердило очередное повышение оптовых цен на газ. При этом, со слов представителей "Газпрома", с руководством страны была достигнута договоренность, что цены на газ для населения останутся регулируемыми и не будут существенно возрастать в течение ближайших 10 лет, а цены для коммерческих потребителей внутри страны будут расти.

"К 2011 году мы должны прийти к тому, что поставки газа на внутренний рынок для промышленных предприятий и экспортные поставки будут равнодоходными для "Газпрома", - было заявлено на встрече. При этом и на внутреннем рынке цена на газ будет привязана к стоимости нефтепродуктов. "Если ситуация будет такой, какой мы сейчас ее прогнозируем, то цена газа на внутреннем рынке для коммерческих потребителей к 2011 году приблизится к $125. Она будет ниже цены газа на экспорт примерно на 40%. Эти 40% складываются из экспортной пошлины (30%) и затрат на транспортировку газа (10%)".

Кстати, в этой ситуации более чем удачным выглядит договор, заключенный между предприятиями Хабаровского края и американцами о покупке сахалинского газа (проект "Сахалин-1") до 2025 года по цене $54 за куб.

Основная причина роста цен на "голубое топливо" - убыточность поставок газа на внутренний рынок. По итогам 2005 года убыток "Газпрома" по этому виду деятельности составил 8 млрд руб. Ожидаемый убыток в 2006 году - 34 млрд руб. По данным "Газпрома", в настоящий момент себестоимость газа с учетом добычи и транспортировки составляет около 1400 руб. "Газ слишком долго был дешевым. Нам надо выходить на новые месторождения, и это более затратные с точки зрения разработки месторождения, более сложные по своим характеристикам, - поясняли газовики. - Кроме того, многим коммерческим потребителям сегодня не хватает газа, потому что он идет на топку с КПД 25-30%. И новые предприятия, которые готовы инвестировать в новые технологии и использовать современное оборудование, не могут получить необходимые объемы газа".

Увеличивать добычу газа "Газпром" намерен, в том числе за счет освоения газовых месторождений востока России. Одной из первоочередных задач компании зампредседателя правления ОАО "Газпром" Александр АНАНЕНКОВ назвал создание собственной ресурсной базы на Сахалине. Всего на востоке страны "Газпром" планирует развивать 4 центра газодобычи: Сахалинский, Якутский, Иркутский, Красноярский. В Восточной Сибири и Якутии предполагается строить центры газо- и нефтехимии.

Точные цифры газификации Хабаровского края, со слов заместителя председателя правления газового гиганта, будут определены после подготовки генеральной схемы газификации региона и утверждены в конце 2007 г. Поставки газа в Китай, если успешно завершатся переговоры о цене, начнутся в 2011 г. "В КНР с Западной Сибири с 2011 г. планируем поставлять 30 млрд куб. м в год, - сказал Александр Ананенков. - Из Восточной Сибири и Дальнего Востока с 2020 г. - 38 млрд куб. м. Но окончательные сроки и объемы поставок зависят от результатов переговоров по ценовым параметрам".

Не исключил руководитель "Газпрома" и строительство заводов по сжижению природного газа на территории Дальнего Востока. "После принятия восточной программы, когда мы перейдем к обоснованию инвестиций под отдельные проекты, например, к обоснованию инвестиций по поставкам газа в страны АТР, будут прорабатываться разные варианты, как поставок трубного газа, так и сжиженного и сжатого", - сказал он.

И подтвердил интерес "Газпрома" к увеличению в экспорте доли СПГ. Учитывая тот факт, что основными импортерами СПГ являются Япония, Северная Корея и США, проект "Сахалин-2" - пока единственный в России проект по производству и экспорту СПГ - не мог не интересовать компанию. Получив контрольный пакет в этом проекте, "Газпром" стал владельцем практически построенного завода по сжижению природного газа (запустить производство на нем планируется в 2008 году). Следовательно, получил контроль над поставками СПГ в страны АТР.