Мобильная футурология от МегаФона

Сейчас практически невозможно представить, как это мы в громадных мегаполисах обходились без мобильной связи. Да что там в мегаполисах! Ее достоинства, пожалуй, даже больше оцениваешь, когда жизнь забрасывает тебя в какую-нибудь глушь, куда никто и никогда не соберется тянуть провода. Наверное, поэтому и не удивляет победа МегаФона в номинации "Репутация и доверие" конкурса "Бренд года - 2006". Компании, чей бизнес построен на интеллектуальных технологиях. А ведь еще несколько лет назад обычно побеждали "съедобные" бренды. Дальневосточники до недавнего времени не могли пользоваться всем набором услуг, который федеральный оператор предлагал жителям центральных и западных районов России. Но этот разрыв быстро сокращается, и практически уже в этом году в сети "МегаФон - Дальний Восток" можно будет получить практически такой же пакет услуг, что и в Москве и в других регионах страны, заверяет генеральный директор ЗАО "Мобиком - Хабаровск" Юрий Григорьевич ЖУРАВЕЛЬ.

- Юрий Григорьевич, поздравляем с победой! А каким был вклад в нее дальневосточников?

- Спасибо. Прошедший год был для нас очень насыщенным. В лицензионный портфель Дальневосточного МегаФона входит 15 субъектов Федерации: Дальневосточный округ и пять регионов Восточной Сибири - Республика Бурятия, Иркутская и Читинская области, Усть-Ордынский Бурятский и Агинский-Бурятский автономные округа.

Строить сеть мы начали в 2003 г. с Хабаровского и Приморского краев. В коммерческую эксплуатацию запустили 10 марта 2004 г. Задача на 2006 г. была предельно ясная - полностью покрыть нашу лицензионную зону, и мы ее выполнили: в сентябре сдали сегмент сети на Чукотке, а 9 ноября последний - в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО. Планы реализованы в обещанные сроки, отсюда и доверие абонентов. Теперь нам предстоит доумощнить сеть и работать над улучшением качества связи, чтобы расширить спектр предлагаемых услуг.

В 2007 году "МегаФон" "закроет" оставшиеся регионы, и лицензия МегаФона, как первого всероссийского оператора, будет полностью реализована. Теперь наши клиенты всегда могут быть на связи по всей территории России и в роуминге в 196 странах мира.

- МегаФон - в тройке лидеров по количеству абонентов и лидер по приросту абонентской базы. А сколько клиентов в сети "МегаФон - Дальний Восток"?

- Население Восточной Сибири и Дальнего Востока насчитывает около 12 миллионов человек. Мы пересекли отметку 1,5 млн абонентов. Их количество - вопрос достаточно важный для всех операторов, ведь проникновение связи приближается к 100%, а в западной части России достигло уже 141%.

Наши исследования показали, что почти 83% наших абонентов пользуются только мобильной связью! Они активно перемещаются по региону, а новые тарифы позволяют оставлять стоимость вызовов на этой территории неизменной. И абоненты не боятся говорить много.

- Судя по рекламе, "МегаФон - Дальний Восток" строит "соты" в расчете на привлечение, прежде всего, молодежи. Изменятся ли в ближайшем будущем рекламный имидж и стратегия компании?

- Мы выходили на рынок, ориентируясь на наиболее динамичную часть населения. Это возраст от 20 до 35 лет. Я думаю, за три года эта стратегия оправдала себя. Молодежь - основа нашей базы, хотя не совсем верно, что мы ориентированы на какую-то одну часть рынка. У нас были и есть предложения для каждого его сегмента, в том числе для корпоративных клиентов. Это государственные и силовые структуры, банки, представители крупного и среднего бизнеса.

Молодежь в возрасте 20-25 лет - это те люди, которые выходят из института и начинают работать, строить свой бизнес. Мы не сомневаемся, что эта аудитория в дальнейшем расширит нашу VIP-базу. В 2007 году мы намерены усилить это направление. Серьезно работаем над повышением качества связи, что позволит предложить корпоративным клиентам полезные дополнительные услуги и инновационные технологии, которых еще нет на Дальнем Востоке.

Так, 1 декабря 2006 года комиссия Спецсвязи ФСО России и Дальневосточный МегаФон подписали акт приема в эксплуатацию услуг конфиденциальной сотовой связи (GSM-К), и мы готовы предоставлять эти услуги.

- Расскажите подробнее об этом.

- Одновременно с расширением областей использования сотовой связи все более актуальным становится вопрос защиты информации. Заложенные в стандарте GSM алгоритмы защиты не могут обеспечить требуемый уровень конфиденциальности. В сентябре 2000 года Президент РФ подписал доктрину информационной безопасности, поставив задачу защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Первоначально система была создана в интересах силовых структур и правительственных органов, а потом решено было реализовать ее и в коммерческом варианте. В июне 2003 года МегаФон выиграл открытый конкурс на предоставление услуг GSM-К. Ею уже широко пользуются в Москве и других регионах России, пришел черед Дальнего Востока.

Бизнесменов, политиков и чиновников всегда волнует вопрос возможного доступа посторонних к конфиденциальной информации с помощью прослушивания мобильного телефона. Вообще в мире нелегальный оборот спецсредств для перехвата информации, наряду с наркотиками и оружием, входит в число самых доходных "промыслов". Поэтому мы видим огромный потенциал для развития услуг GSM-К на нашем рынке. Сейчас идет консолидация бизнеса, когда подразделения одного холдинга разбросаны по стране. Всем им нужно постоянно обмениваться информацией. И мы можем предоставить им такую возможность, плюс прозрачную тарификацию и удобство в оплате, включая кредитование.

Пользоваться "К-связью" можно в нашей стране и за рубежом, между одинаковыми сотовыми телефонами, поддерживающими режим шифрования.

- Насколько сложна связь GSM-К в эксплуатации? Сколько стоит эта услуга?

- Никаких сложностей для пользователей эта связь не представляет: всю работу выполняет "умное железо", а абоненту нужно только нажать кнопку, чтобы включить или выключить криптозащиту, и тогда специальный телефон будет работать в режиме защиты информации или в режиме обычного телефона.

Если не углубляться в технические сложности, защита осуществляется на абонентском уровне: для "К-связи" используются телефоны, разработанные НТЦ "Атлас", которые имеют специальную систему кодировки информации. При этом создается канал связи, гарантированно защищенный от прослушивания в радиоэфире, на коммутаторе и на любом другом оборудовании мобильного оператора. В данном случае МегаФон обеспечивает только транспортную среду. Уникальность услуги еще и в том, что для нужд конфиденциальной сотовой связи будет использован специальный негеографический код. Это позволит на постоянной основе обеспечить оптимальную маршрутизацию и приоритетность трафика, решить ряд других вопросов информационной безопасности.

Абонентская плата за услугу - 500 руб. в месяц, а тарифы могут быть привязаны к любому коммерческому тарифному плану.

- Какова вероятность расшифровки информации?

- При современном уровне техники расшифровка может занять от 99 лет и больше...

- А если телефон будет утерян?

- У этого телефона может быть только один владелец. Никто другой им воспользоваться не сможет. Стоит несанкционированно его открыть, как все ключи-шифры обнулятся, и он станет совершенно бесполезным предметом.

- У компании слава высокотехнологичного оператора. Расскажите, какие услуги вы предоставляете уже сейчас и с какими связываете перспективы развития?

- МегаФон старается хоть на шаг, но предвосхищать потребности рынка в новых услугах. Мы работаем на оборудовании китайской компании Huawei - одного из мировых лидеров в сфере телекоммуникационного оборудования. В этом году мы продолжим вооружать наши сети последними новинками, что создает большой "запас прочности". Так, технологии "гибкого коммутатора" позволят оказывать огромный объем дополнительных услуг, сокращая при этом задействованные площади, потребление электроэнергии и оптимизируя качество сети.

С точки зрения дальнейшего развития идеологии сети, большая часть трафика будет со временем переходить на передачу данных. В этом отношении мы идем в первых рядах. Внедренная в прошлом году технология скоростной передачи данных (EDGE) позволила увеличить в 2-3 раза скорость передачи данных GPRS и конкурировать даже с наземными сетями доступа в Интернет, открывая клиентам новые возможности использования мобильного телефона для широкого доступа в цифровое пространство.

Например, "мобильный банкинг" позволит управлять вашим счетом откуда угодно, хоть с пляжа. Главное, чтобы у вас был доступ в Интернет через мобильный телефон, ноутбук, а у вашего банка - GSM-терминал.

Или взять "офис в кармане". Без этой услуги сложно все успеть. Так, наши сотрудники, проводя много времени в командировках, не возят за собой кипы бумаг, ведь все документы "лежат" в корпоративной сети. Нам не нужна проводная сеть Интернета. Только мобильный телефон и ноутбук!

Я часто бываю в разъездах. Моё отсутствие не влияет на рабочие процессы в компании: я всегда на связи и могу послать документы на принтер в офис, находясь в другом городе или даже стране. Обычными способами обеспечить быстрый документооборот, например согласование договоров, невозможно: один специалист вернулся из командировки, другой уехал... Поэтому внутри МегаФона мы давно используем "офис в кармане", а с прошлого года предлагаем эту услугу клиентам. Думаю, те, кто ею уже пользуется, оценили по достоинству.

А если вернуться к теме роста абонентской базы: почему нужно ориентироваться только на численность населения? Я где-то читал, как одна японская компания, презентуя сеть 3G, определяла потенциальный рынок в 500 млн абонентов. Но в Японии проживает всего около 120 млн человек, возразил кто-то... А кондиционеры, бойлеры, автомобили и масса других предметов и устройств? С ними ведь тоже можно "общаться", ответили представители компании. Интеллектуальные системы позволяют на расстоянии закрывать окна, двери, прогревать машину, включать дома или в офисе кондиционер и множество другой техники. Это уже давно применяют в Японии и широко внедряют сейчас в Европе. По этому принципу работают банкоматы, магазины, автоматы по продаже кофе и других напитков. По сути, сегодня мобильный телефон - не только средство голосовой связи, а многофункциональное устройство, и спектр оказываемых с его помощью услуг будет расширяться.

Так, уже сейчас мобильный телефон может стать дополнительной банковской или дисконтной картой, то есть "электронным кошельком". Сенсорные терминалы есть в ряде крупных магазинов Москвы и Санкт-Петербурга. Вот почему в своей маркетинговой стратегии мы выделяем это в отдельное направление.

Мы просчитывали для наших клиентов проект развития сети автозаправок, и оказалось, что беспроводной вариант будет в три раза дешевле использования обычных телефонных линий. Или взять нефтяные платформы на шельфе Сахалина. Зачем туда тянуть провода, если управлять многими автоматами можно с помощью GSM-технологий?

- Не слишком ли МегаФон торопится в будущее? Будет ли рентабельным спрос на такие услуги?

- Многие аналитические агентства с мировым именем неоднократно ошибались в своих осторожных прогнозах относительно перспектив сотового рынка в России. К тому же аналогичные интерфейсы уже созданы и стали привычными: пластиковые карты, автосигнализация и многое другое. Просто сейчас эти разработки консолидируются в едином месте - мобильном телефоне.

Если рынок будет готов, а мы - нет, будет хуже. К тому же сотовый рынок - жестко регулируемая область. Нужно время на получение частот и разрешений на строительство базовых станций. Если где-то можно строить почти круглый год, в наших суровых краях - всего полгода, а кое-где всего 2-3 месяца. Опоздал, и на год надо проект откладывать, так что материальную базу для оказания новых услуг завтра следует делать сегодня.