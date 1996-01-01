Не надо смешивать судостроение и судоремонт

Чтобы судостроение в ДВФО возродилось, необходимо внедрить на заводы новые технологии. Мировое судостроение - это сборочное производство. Вначале собирают корпус, потом устанавливают двигателя, надстройки, навигацию, связь и прочее оборудование. Вот в технологии сборки корпусов мы пока проигрываем. Нам необходимо делать корпуса из блок-секций. Причем делать это так, как на зарубежных вервях. Собирать секции в удобном для сварки положении. Тогда обеспечиваются качество сварки и скорость.

Скорость сборки корпусов - один из самых главных элементов судостроения. Если предприятие быстро собирает корпус, то оно в состоянии обеспечить сдачу судна в оговоренный контрактом срок. Если обратимся к мировому опыту, то головное судно среднего тоннажа, как правило, собирается не более 11 месяцев. Дальнейшее серийное судно около 3-4 месяцев. У нас на заводах эти сроки не соблюдаются, отсюда опасение потенциальных клиентов и отсутствие заказов.

Что касается комплектующих деталей, которые требуются для постройки судна, то есть проблемы с низкооборотистыми двигателями судов. В стране практически невозможно заказать их. Брянский машиностроительный завод сформировал портфель заказов до 2010 г., и разместить у них заказ очень проблематично. Остальные заводы в стране делают средне- и высокооборотные двигатели, а они экономически невыгодны. Ведь чем меньше двигатель, тем меньше его моторесурс и выше расход топлива.

Что касается развития предприятий, то проблема в собственниках. Они неэффективно управляют производством. Раздут административный аппарат. Рентабельность судостроительного бизнеса за рубежом 10-20%. Наши заводы на грани выживания, так как не хватает финансов. Финансовые структуры не готовы кредитовать отрасль, так как сомневаются в ее дееспособности. Возможно, выходом будет укрупнение предприятий или государственные гарантии. Также привлечь кредиты можно под гарантии союза судостроителей или ассоциации, если такие будут созданы.

Мешает развитию судостроения и тот факт, что большинство заводов занимаются и судоремонтом. Это два совершенно разных бизнеса, и их смешение негативно отражается на судостроении. Их нужно разделить, причем делать это в ближайшем будущем. Однако сегодня тенденция обратная. Судостроители начинают заниматься судоремонтом, так как им необходимо загрузить свободные мощности, и судоремонт пока дает гораздо больше денег, чем судостроение.