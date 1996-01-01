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Нужно повышать эффективность управления

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Программа пополнения флота Дальнего Востока новыми судами практически всех типов просто необходима. Учитывая потребности Дальнего Востока в перевозках в ближайшем будущем, они могут быть обеспечены за счет судов дедвейтом до 5 тыс. тонн, а в дальнейшем судами в 10-15 тыс. тонн.

Одним из основных факторов, сдерживающим развитие отечественного судостроения, является то, что каждый судовладелец пытается самостоятельно пополнять свой флот, не имея достаточной информации о реальной стоимости и сроках постройки судов. А так как судостроительные верфи соседних стран загружены уже по 2010 г., судовладельцы вынуждены покупать старые суда возрастом более 20 лет.

Для самих судостроительных заводов региона серьезным тормозом является не только отсутствие господдержки, налоговых преференций и льгот, но и собственная управленческая неэффективность. Большинство наших заводов имеют огромную численность административно-управленческого персонала, плохо структурированные производственные мощности, излишние площади. Все это приводит к значительному увеличению стоимости постройки и ремонта судов. Из-за плохой организации дальневосточные заводы не выдерживают конкуренции и по срокам выполнения заказов. При этом у них нет КБ, которые могли бы обеспечить производство качественной рабочей документацией.

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