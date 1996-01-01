Когда с владивостокских такси уберут рекламу?

- С 1 января 2007 года пообещали убрать рекламные конструкции с автомобилей. Однако разукрашенные такси продолжают ездить по Владивостоку.

- Действительно, согласно новым требованиям законодательства в области рекламы в России запрещено использование транспортных средств в качестве передвижных рекламных конструкций. Запрещены прежде всего громоздкие конструкции, установленные на крышах автомобилей, световые табло, реклама, имеющая сходство с дорожными знаками. Нарушители из числа юридических лиц могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей.

Между тем по Владивостоку продолжают разъезжать автомобили-рекламоносители. В первую очередь, это такси с установленными на крыше конструкциями, а также промо-кары некоторых мировых брендов. ГАИ города пока относится лояльно к такого вида нарушениям, однако призывает рекламодателей и владельцев автомобилей согласовывать с автоинспекцией все специальные конструкции на автомобилях во избежание недоразумений.

Кстати, как сообщили Дейта.RU в руководстве рекламного агентства "Пасифик Медиа", с точки зрения бизнеса запрет на размещение наружной рекламы на транспортных средствах не представляет ощутимого удара по рынку рекламных носителей Владивостока. Конструкции на транспорте в городе появились сравнительно недавно и успешно привлекали внимание публики благодаря своей заметности, но эффективность такой рекламы невысока, поскольку читать текст при движении транспорта сложно.