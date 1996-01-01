Из сельхозакадемии - в поля

В текущем году Приморской государственной сельскохозяйственной академии исполняется 50 лет. Торжества по случаю юбилея пройдут в г. Уссурийске Приморского края в начале сентября. Праздничные мероприятия планируется провести в Уссурийске в преддверии дня города на открытом воздухе. Кроме того, к юбилею будут приурочены научные конференции для специалистов из различных отраслей агропромышленного комплекса.