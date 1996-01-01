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Приманка для топ-менеджера

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По словам сотрудников кадровых агентств, для того, чтобы переманить топ-менеджера, нужно приложить немало усилий.

"Топ-менеджеры, как правило, очень неплохо чувствуют себя на своих местах, - говорит коммерческий директор агентства "Карьера-Форум" Роман ПОПОВ. - И, рассматривая предложение рекрутера, они испытывают двойственное чувство. С одной стороны, любой менеджер по определению активен и ему хочется новых задач и новых проектов, другой - при смене места работы всегда существуют риски (не сложатся отношения с собственником, с коллективом), а в родной компании все понятно, спокойно, отлажено. Так что им на самом деле приходится нелегко, потому что есть что терять".

Елена РАУД, директор кадрового агентства "Успех", считает, что нужно в первую очередь понять мотивы топ-менеджера и найти в предложении то, что отвечает мотивации именно этого кандидата.

"Если его мотивация - денежная, то заинтересовываем компенсационным пакетом; если ищет самореализации, то предлагаем ему сложные задачи и максимум самостоятельности; если актуализирована потребность в безопасности, то четко прописываем требования, ставим реалистичные задачи и планируем карьеру; если не удовлетворена потребность в принадлежности, то заинтересовываем корпоративной культурой, репутацией компании, ее обучающими программами; если кандидат хочет признания, то говорим об интересе именно к нему со стороны компании и т.п.".

По мнению большинства экспертов, динамичное развитие российских компаний еще не менее десяти лет будет сопровождаться дефицитом успешных управленцев. Что же необходимо делать для того, чтобы хороших менеджеров в Приморье становилось больше?

"На мой взгляд, эта проблема будет решена, если все заинтересованные стороны будут прикладывать к этому усилия, - говорит Роман Попов. - С одной стороны, компании не должны бояться вкладывать в персонал, ставить сотрудникам более сложные задачи, делегировать полномочия. Но, с другой стороны, сами менеджеры должны активно приобретать бизнес-опыт. В этом смысле работа в разных компаниях повышает ценность менеджера".

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