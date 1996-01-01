"Бурея-Кран" пока поживет

Арбитражный суд Амурской области отложил на 13 марта рассмотрение иска Федеральной налоговой службы о введении процедуры банкротства в отношении ОАО "Бурея-Кран" (пос. Новобурейский). В исковом заявлении указывается, что сумма задолженности АО по обязательным платежам составила 18 млн 111,7 тыс., в том числе основной долг составляет 9 млн 816,7 руб.