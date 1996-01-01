КнААПО продало по шесть "бешек" и "суперджетов"

Китай приобретет шесть самолетов "Бе-103" производства Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения (КнААПО), входящего в холдинг "Сухой".

Договор о купле-продаже "амфибий" был подписан 21 января 2007 года в Пекине. Покупателем выступила "Авиационная научно-техническая компания "Тайсян". Уже второй раз российские авиапроизводители продают "амфибию" китайской стороне. Так, в 2006 году два самолета приобрело харбинское отделение "Северо-Восточной компании по энергетическим ресурсам и коммуникациям".

Как рассказали в представительстве завода КнААПО, в минувшем году самолет - амфибия получил сертификат летной годности в Китае, после чего переговоры с китайской стороной активизировались, и партнеры из Поднебесной заинтересовались созданием на своей территории сборочного производства данных самолетов.

По словам специалистов КнААПО, наша сторона возьмет на себя поддержку технического производства, подготовку и обучение китайского персонала, предоставит всю необходимую информацию, технологическую оснастку и специальную проверочную аппаратуру, необходимую для сборки Бе-103. Все российские технические нормы и стандарты при сборке самолетов будут соблюдены.

Кроме того, стало известно, что хабаровская авиакомпания "Дальавиа" приобретет 6 самолетов Superjet-100, опытные экземпляры которого только создаются на КнААПО. Контракт о закупке региональных самолетов между компанией "Сухой" и авиакомпанией подписан в Хабаровске. Сумма сделки оценивается в $170 млн.