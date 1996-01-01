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Востребованные "Недра"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Десять лет назад бывший главный инженер рудника "Высокогорский", что в п. Кавалерово Приморского края, Анатолий АБУБЕКИРОВ сотоварищи создали ООО "Недра".

Поскольку в Кавалерово, где было зарегистрировано предприятие, фронта работ для горняков не было, "Недра" сразу же стали востребованы как подрядчик в ОАО "Дальполиметалл", ныне - в ОАО "ГМК-ДПМ". Для Кавалерово "Недра" - одно из немногих стабильно работающих предприятий, надежный налогоплательщик, дающий к тому же рабочие места для 50 горняков. Об итогах года и перспективах на 2007 г. рассказывает директор ООО "Недра" Анатолий Абубекиров:

- За 2006 г. мы прошли 1300 погонных метров горных выработок. Произведена отбойка руды в объеме 1765 кубометров. Всего мы отбили и прошли за год 7566 кубических метров, выполнили трехмесячный план по добыче руды рудника "Верхний" ОАО "ГМК-Дальполиметалл". Это очень хороший результат. Кроме того, мы увеличили производительность труда на 15%. В прошлом году "Недра" "зашли" на горизонт 350 м на "Верхнем", восстановили около 800 м. горных выработок, восстановили устье штольни "Нижняя" горизонта 396 м; прошли 1300 м по горизонту 350 м, разведали и подготовили камеру к проектированию. "ГМК" ведет проектирование камеры, а мы готовим ее к отбойке. Объем этой камеры - 10 тыс. кубов руды. Столько мы подготовили к выемке за год. Это весомо. За 10 лет работы с "ГМК" мы восстановили на "Верхнем" горизонт 440 м, разведали его, отбили и произвели выемку руды. За год "Недра" перечислили во все виды бюджета 1 млн 541 тыс. руб. налогов.

Досье

Учредителями ООО "Недра" являются Анатолий и Сергей Абубекировы, отец и сын. На предприятии занято 50 человек, работающих вахтовым методом. За прошлый год "Недра" выплатили работникам 5,5 млн руб. зарплаты. Средняя зарплата - 11-12 тыс. руб. Но горняки-стахановцы зарабатывают и больше - до 30 тыс. руб. За год заработки выросли на 15% за счет роста производительности труда.

В 2007-м будем отрабатывать горизонты зоны Восточной рудника "Верхний". 440-й горизонт отрабатывали 9 лет, 350-й предстоит отрабатывать ближайшие 5 лет. А в более отдаленной перспективе нас ждет непочатый край работы на 306-м, 262-м горизонтах зоны Восточной.

Хотелось бы, конечно, чтобы нам доверили и большие, чем сегодня, объемы заказов. Если "ГМК" поручит нам дальнейшую разведку своих участков, с удовольствием возьмемся за решение этой задачи.

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