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Habar Aluminium

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске прошла встреча руководителей Дальневосточной железной дороги с представителями норвежской компании Hydro Aluminium, которая планирует строительство в Хабаровском крае алюминиевого завода.

Как сообщили в службе по связям с общественностью ДВЖД, алюминиевый завод с годовым объемом переработки до 1 млн 200 тыс. тонн глинозема и производством 800 тыс. тонн алюминия норвежцы намерены построить вблизи Комсомольска-на-Амуре. Объем инвестиций составит около $4 млрд. Предполагается, что завод начнет работать в 2010-2012 годах.

Главу Московского представительства компании Hydro Aluminium Тора ЭЛЛИНГСЕНА и вице-президента по управлению персоналом, безопасности жизнедеятельности и охране окружающей среды Эдгара САДЖЕНА интересовали возможности дальневосточной магистрали по транспортировке сырья и готовой продукции по маршруту порт Ванино - Комсомольск-на-Амуре - порт Ванино.

Главный инженер ДВЖД Владимир КРАПИВНЫЙ познакомил гостей с транспортной схемой дороги, рассказал о возможностях Транссиба, где в настоящее время маршрутная скорость для контейнерных перевозок составляет 1200 км в сутки, а также Северного широтного хода длиной 3 тыс. км, который, несмотря на один путь, имеет достаточный резерв провозной и пропускной способности для осуществления любых грузовых и пассажирских перевозок.

- Сегодня объем перевозки грузов на линии Комсомольк - Ванино не достиг пиковой величины 1989 года. Учитывая развитие Ванинского транспортного промышленного узла и задачи, которые ставит перед нами правительство Хабаровского края, нам необходимо обеспечить объем перевозки грузов до 2020 года до 30 млн тонн в год, - рассказал собеседник агентства. - На данный момент в порту Ванино, в бухте Мучка Сибирская угольная энергетическая компания строит угольный терминал мощностью 12 миллионов тонн. Планируется размещение транспортных комплексов для переработки металла, леса и угля Якутии.

По мере нарастания объема перевозки грузов на ДВЖД будет реализован ряд проектов по наращиванию пропускных и провозных способностей дороги. Так, на участке Комсомольск - Ванино началась реконструкция Кузнецовского перевала, где в течение 6 лет будет обеспечено строительство 30-километрового обходного пути и тоннеля. Планируется также открыть промежуточные станции и построить двухпутные вставки. Кроме того, в 2007 году будет завершена электрическая централизация стрелок на станции Комсомольск-на-Амуре, что обеспечит увеличение перерабатывающей способности станции на 25%.

Владимир КРАПИВНЫЙ заметил, что дальневосточными железнодорожниками отработана технология погрузки, перевозки и выгрузки глинозема (сырья для производства алюминия). В 2006 году из порта Ванино по направлению на Красноярск - Ангарск было перевезено более 700 тыс. тонн глинозема, в 2007 году намечено перевезти около 1 миллиона тонн. Имеется большой опыт и по перевозке готового алюминия: со станции Багульная (Восточно-Сибирская железная дорога) в порт Ванино ежегодно доставляются до 500 тыс. тонн груза.

К конкретным действиям на ДВЖД смогут приступить после определения точного места расположения завода и комплекса по перегрузке глинозема и подписания инвестиционного соглашения между ОАО "РЖД" и норвежской фирмой, добавили в службе по связям с общественностью.

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