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90 процентов налоговых законопроектов забраковано
В 2006 г. было зарегистрировано лишь 10% из всех поступивших в Минюст законодательных инициатив. В министерство в общей сложности поступило 365 законопроектов, направленных на изменение налогового законодательства.
Большая часть из них касалась перераспределения средств федерального бюджета в местные и региональные. При этом специалисты Минюста отмечают: авторы инициатив зачастую не учитывали, что такие поправки повлекут за собой переход не только денег, но и обязательств правительства.
Среди других инициатив законотворцев - введение новых налогов, например на предметы роскоши, поддержку материнства и детства. Однако, по мнению экспертов Департамента экономического законодательства Минюста, предложенные нововведения не имели собственных объектов налогообложения. Кроме того, законодатели нередко предлагали варианты, которые вели к двойному налогообложению тех или иных доходов или имущества.
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