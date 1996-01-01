На уплату налогов уходит 256 часов в год

Налоговое бремя в России находится на среднем уровне по сравнению с другими странами. Такой вывод вытекает из исследования, проведенного сотрудниками Всемирного банка (ВБ) и консалтинговой сети PricewaterhouseCoopers (PwC). Его данные обнародовала Buhnews.Ru.

В своем докладе экономисты проанализировали уровень ставок и методы сбора налогов в 175 странах. Все рекорды по созданию благоприятных налоговых условий побили Мальдивы. В этой стране компании платят всего лишь один налог (9,3% дохода) и тратят на это не больше часа в год. Одной из худших стран для налогоплательщиков признана Белоруссия - 125 платежей, составляющих 186% прибыли. Белорусские компании вынуждены "убить" 1188 часов в год.

Наши предприниматели уплачивают 23 налога, которые составляют 54,2% прибыли. Время, которое им на это требуется, существенно ниже среднемирового - 256 часов против 332.