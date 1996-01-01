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"Черная метка" для черного рейдера
Прикрыть дыры в корпоративном законодательстве, которыми пользуются так называемые рейдеры - перехватчики управления и собственности компаний, призван системный документ, подготовленный Правительством РФ. Об этом сообщают "ФК-Новости".
Оно, по сути, предъявило "черную метку" махинаторам, внеся 15 января в Госдуму пакет поправок в корпоративное законодательство, а именно в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК), Налоговый кодекс, КоАП, в Закон "Об акционерных обществах", главной новинкой которых стало введение понятия "корпоративный спор".
Ныне в Арбитражном процессуальном кодексе обозначена статья, согласно которой все такого рода споры должны решаться только в арбитражном суде. Любопытно, что еще не так давно - до 2005 года - наиболее "протоптанной" технологией рейдерства были иски "подставных миноритариев" к акционерным обществам в судах общей юрисдикции. Лазейку законом прикрыли. Теперь на первый план вышли фиктивные иски к главам компаний, предъявляемые по трудовым договорам. Этот механизм тоже, видимо, долго не проживет...
В новой редакции АПК корпоративный спор определен как любой спор в связи с организацией деятельности, членства и участия в капитале любой коммерческой организации вне зависимости от ее организационно-правовой формы. Причем иски акционеров, учредителей не только к акционерным обществам, но и к ассоциациям, некоммерческим фондам, союзам, фондам (в том числе пенсионным) переходят в арбитражи по месту регистрации ответчика.
Еще одно новшество - введение механизма объединения в одном арбитражном суде рассмотрения исков, которые были поданы в другие суды, но являются частью единого корпоративного спора. Не секрет, что "распылением исков" часто пользуются рейдеры. Они включают так называемый "административный ресурс", коррупционные приемы, в результате чего добиваются принятия судами разноречивых решений, которые затем используются для завладения чужой собственностью.
Очень ловко пользовались рейдеры и сокрытием деловой информации. А именно инициируя судебный процесс, скрывали от ответчика факт обращения в судебную инстанцию. Теперь в законе есть норма об обязательном оперативном извещении юридического лица об иске, который подан против него.
В новом документе правительство поддержало мелких акционеров. Согласно статье 225.6 АПК, для объединения исков мелких акционеров вводится механизм "коллективных исков". Например, любой участник корпоративного спора имеет право публично (через средства массовой информации) обратиться к другим возможным участникам спора с предложением объединить усилия и предложить свои услуги - представлять их интересы в суде.
Особой строкой в корпоративном законодательстве решено прописать меры в отношении профессиональных сутяг. Компании-ответчики ранее стояли перед сложной процедурой получения с этих людей суммы фактического ущерба, нанесенного неправомерными действиями. Теперь все проще - фиксированный штраф через суд в размере до 500 000 рублей.
Кроме того, Правительство РФ разработало новую версию закона "О банкротстве", которая делает процедуру банкротства более прозрачной, цивилизованной и удобной как для кредитора, так и для должника. Больший порядок в этой непростой процедуре отводится специальным градациям: в законопроекте определяются правила проведения банкротства градообразующих, стратегических, сельскохозяйственных предприятий и финансовых организаций.
По данным комитета Госдумы по собственности, в течение прошлого года в прежний закон было внесено 200 поправок, и многие из них были направлены на то, чтобы закрыть пробелы, которыми умело пользовались рейдеры. Благодаря этому рейдеры, по данным того же комитета, резко сократили число операций, основу которых составлял механизм банкротства.
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