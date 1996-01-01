Поспешишь - народ протрезвишь

Министерство финансов РФ внесло в Правительство России проект постановления о переносе срока начала автоматической подачи информации в Единую государственную автоматизированную систему учета алкоголя (ЕГАИС).

Как сообщил РБК источник в Минфине РФ, в сопроводительных документах уточнялось, что министерство не против переноса указанной даты и на 1 ноября 2007 г. Что и было сделано.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ предупредила производителей алкоголя, не установивших счетчики учета спирта, о возможности приостановки действия лицензий этих предприятий. В соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта предприятия-производители алкоголя должны оснастить производство автоматическими счетчиками, которые будут передавать информацию в ЕГАИС.

Это не первый перенос срока вступления в силу указанных требований. Первый этап введения ЕГАИС по учету объема производства и оборота этилового спирта начался с 1 января 2006г. Этот этап предполагал нанесение на спецмарки штрих-кода с информацией о производителе, виде и наименовании продукции, содержании этилового спирта и объеме алкоголя в таре. Однако неготовность системы к работе привела к возникновению дефицита на алкогольном рынке.

На втором этапе предполагалось, что с 1 июля 2006 г. на предприятиях должны быть введены автоматизированные средства фиксации в ЕГАИС концентрации спирта в готовой продукции. Однако постановлением правительства от 28 июня 2006 г. этот срок был перенесен на 1 февраля 2007 г. Относительно возможности введения системы к этому сроку эксперты также высказывались крайне скептически, поскольку даже формальная реализация проекта отстает от графика примерно на полтора месяца.