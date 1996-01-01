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Суд спецназначения
Верховный суд РФ повторно внес в Госдуму Кодекс административного судопроизводства. По сути, этот законопроект выдает подробную инструкцию судьям и гражданам, как действовать, если надо обжаловать бюрократический произвол и самоуправство, пишут "ФК-Новости".
Теоретически перед судом все равны. Но когда с одной стороны выступает большой начальник или целое государственное ведомство, а с другой -обычный гражданин, например школьный учитель, то кто-то оказывается "равнее". И этот "кто-то" почему-то не учитель.
Главная идея законопроекта - по-настоящему уравнять перед законом гражданина и начальника. Для этого предлагаются особые процедуры судопроизводства, например суду предписано помогать гражданину-заявителю собирать доказательства. Для обычного процесса это нонсенс. Но когда гражданин судится с каким-нибудь ведомством, то часто основные доказательства лежат в архивах и канцеляриях этого ведомства. Естественно, чиновники не горят желанием выдать на руки гражданину опасные для себя документы. А вот суду столоначальники будут обязаны предъявить все по первому требованию.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ давно продвигает идею создания в России административных судов, однако соответствующий законопроект пока лежит без движения в Госдуме. Однако отсутствие специальных судов не означает отсутствия специальных дел.
Ведь административное правосудие - это, если коротко, споры гражданина и государственных органов. Последние, скажем прямо, нередко дают повод для жалоб. Поэтому в среднем суды общей юрисдикции рассматривают в год около 600 тыс. дел, которые можно отнести в разряд административных. В Верховном суде даже был создан специализированный состав по административным делам. Такие же составы рекомендовано сформировать и в нижестоящих судах.
Однако создать специальные суды (или составы судов) - только полдела. Сегодня административные споры рассматриваются по Гражданскому процессуальному кодексу. А он написан совсем для других дел. Например, когда разведенные супруги делят имущество или соседи на даче не могут разобраться, где ставить забор. В этих процессах нельзя давать фору какой-то стороне, иначе получится уже не правосудие.
В административных же спорах обычная процедура ставит гражданина в неравные условия с чиновником, ведь на стороне госучреждения и штат юристов, и вес начальников, и огромные ресурсы. А что у жалобщика? Часто - только ручка и бумага.
Изменить ситуацию может особый порядок рассмотрения таких дел. Его и предлагают в Верховном суде. По проекту кодекса гражданин не должен доказывать незаконность действий чиновников. Достаточно будет лишь указать конкретно на те пункты в документе (будь-то решение, акт, инструкция или что-то еще), которые как-то ущемили права и свободы гражданина. И тогда чиновникам придется доказывать законность своего поведения.
Обжаловать можно и бездействие: например, протекает крыша, коммунальщики мух не ловят, а жалобы мэру оседают в канцеляриях. Правда, гражданину все же придется как-то доказать в суде факт нарушения своих прав или, как минимум, наличие угрозы их нарушения. Вполне возможно, что протекающая крыша - сойдет в некоторых случаях.
Хорошая новость: если предложение пройдет, жалобщикам не придется вместе с заявлением сразу нести и деньги. На судебную пошлину. В проекте сказано, что по административным делам государственная пошлина предварительно не выплачивается. Платить или не платить - решится, когда суд рассмотрит дело.
Рассмотрение административных дел не грозит чиновникам тюрьмой. Но суды могут отменять неправедные решения бюрократов и присуждать компенсацию морального вреда гражданам.
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