Хабаровчане - в тройке лидеров

Общие проблемы и задачи по привлечению и использованию инвестиционных ресурсов в экономике обсудили на совместном заседании совет директоров промышленных предприятий и совет по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края.

Его участники поддержали стратегию краевого правительства по созданию благоприятных условий для притока отечественного и иностранного капитала, наращивания инвестиционной активности дальневосточных бизнесменов.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа", на совещании отмечалось, что с конца девяностых годов темпы роста инвестиций в экономику опережают общероссийский показатель. Край прочно держится в тройке лидеров на Дальнем Востоке, а среди субъектов Российской Федерации вышел на 28-е место. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал предприятий превысил 45 млрд руб., иностранные вложения составили $206 млн. Основные финансовые потоки направлялись в развитие топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, черной металлургии, связи и других ведущих отраслей.

Многомиллиардные вложения осуществляются в реконструкцию Хабаровского и Комсомольского-на-Амуре нефтеперабатывающих заводов, которые обновляют ассортимент выпускаемой продукции, увеличивают глубину переработки сырья. Завершено строительство газопровода Оха - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, нефтеналивного терминала в порту Де-Кастри, прокладываются новые автомобильные дороги. Становится на ноги пищевая отрасль.

"Инвестирование осуществляется за счет как собственных, так и привлеченных средств, - сказал в своем выступлении заместитель председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - В минувшем году на реализацию в крае 14 федеральных целевых программ было выделено 2,8 млрд руб., в нынешнем поступит 5 млрд. Большую поддержку бизнесменам оказывает краевой бюджет, предоставляя налоговые льготы, ресурсы и гарантии. Только за счет этих источников оказана помощь в реализации на территории края 30 проектов на сумму 600 млн руб.

При этом возрастающая на финансовом рынке конкуренция ставит перед бизнес-структурами новые задачи. Необходимо снижать издержки производства, повышать его эффективность, улучшать маркетинговую политику, корпоративное управление, вводить планирование предпринимательской деятельности. Этого требуют мировые стандарты ведения бизнеса. Надо смелее использовать инструменты фондового рынка, банковского сектора, консалтинговые услуги и другие общепринятые в мире методы ведения бизнеса. К этому подталкивает и скорое вступление России во Всемирную торговую организацию".